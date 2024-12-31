Мольфар Макс Гордеев показал ритуал богатства

Как разбогатеть в 2025 году — ритуал от известного мольфара
Привлечь финансы в свою жизнь в новом 2025 году можно довольно легко, проведя специальный новогодний обряд. Для ритуала вам нужна будет ленточка зеленого цвета.
Обрядом для привлечения денег поделился мольфар Макс Гордеев на своей странице в Instagram.
Макс Гордеев поделился ритуалом на привлечение богатства
Этот ритуал, который открывает денежный поток на весь 2025 год, следует проводить в новогоднюю ночь. Вам нужно взять ленту зеленого цвета и завязать ее на одной из верхних веток елки в доме. Завязывая бантик, проговаривайте:
"Лентой зеленой узел вяжу, золото и серебро себе притяну. Аминь. Аминь. Аминь".
Мольфар советует после того, как вы разберете после праздников елку, положить заговоренную ленту себе в кошелек.
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