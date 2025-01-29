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День святого Валентина 2025 — що подарувати коханій дружині

29 січня 2025 00:13
Світлана Конюшенко - Редактор
Що подарувати дружині на День святого Валентина 2025 — найкращі ідеї коханій людині
Чоловік, який дарує коханій подарунок. Фото: Theideal
Світлана Конюшенко - Редактор

Наближається найромантичніше свято року — День святого Валентина, тому саме час подбати про те, який подарунок обрати рідній людині. Якщо у вас є дружина, дізнайтеся, що їй можна подарувати такого, щоб усмішка не сходила з її обличчя, а на очах сльози були лише від щастя.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку для дружини на День закоханих.

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Подарунки дружині на День закоханих до 500 гривень

На жаль, не у всіх є багато грошей, але навіть в умовах маленького бюджета можна створити справжнє свято. Тож, якщо ви хочете обрати на подарунок дружині щось до 500 гривень, чудовими бюджетними ідеями будуть такі речі, як:

  • Срібні сережки-підвіски
  • Пляшка смачного вина
  • Набір сирів
  • Набір для шиття або в’язання
  • Набір гарних келихів
  • Улюблені квіти
  • Набір шоколаду
  • Смачний сніданок
  • Ароматні набори для ванної кімнати
  • Картина за номерами або набір для малювання
Женщина с подарком
Жінка, яка розкриває подарунок. Фото: Pexels

Подарунки дружині на День закоханих до однієї тисячі гривень

Якщо ваш бюджет трохи збільшений, наприклад, ви можете обрати щось до однієї тисячі гривень, влучними ідеями будуть такі подарунки, як:

  • Сеанс масажу
  • Платівки з музикою
  • Сертифікат для покупки косметики
  • Теплий халат
  • Набір красивої спідньої білизни
  • Набір свічок
  • Книга з рецептами
  • Подушки у формі серця
  • Колонка для прослуховування музики
  • Помада або туш
Пара
Чоловік з подарунком біля жінки. Фото: Freepik

Подарунки дружині на День закоханих на необмежений бюджет

Ну а якщо ваш бюджет на покупки зовсім не обмежений, то тут, як-то кажуть, "душа йде в пляс", адже можна подарувати дружині щось таке, що вона точно ніколи не забуде. Це можуть бути:

  • Поїздка в гори або до іншої країни
  • Кіносеанс на двох
  • Ювелірна прикраса
  • Ігрова приставка
  • Новий гаджет
  • Сертифікат на курси
  • Фотоапарат
  • Музичний інструмент
  • Годинник
  • Прикраси в авто, якщо вона водить
  • Маленька сумочка
  • Одяг
  • Гроші
  • Якісне взуття
  • Навушники

Нагадаємо, ми писали про те, що цікавого можна подарувати дівчині на День святого Валентина. 

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Також ми повідомляли про те, коли українці святкуватимуть Масляну в 2025 році.

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