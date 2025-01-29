Що подарувати дружині на День святого Валентина 2025 — найкращі ідеї коханій людині

Чоловік, який дарує коханій подарунок. Фото: Theideal

Наближається найромантичніше свято року — День святого Валентина, тому саме час подбати про те, який подарунок обрати рідній людині. Якщо у вас є дружина, дізнайтеся, що їй можна подарувати такого, щоб усмішка не сходила з її обличчя, а на очах сльози були лише від щастя.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку для дружини на День закоханих.

Читайте також:

Що можна подарувати дружині на День святого Валентина

Подарунки дружині на День закоханих до 500 гривень

На жаль, не у всіх є багато грошей, але навіть в умовах маленького бюджета можна створити справжнє свято. Тож, якщо ви хочете обрати на подарунок дружині щось до 500 гривень, чудовими бюджетними ідеями будуть такі речі, як:

Срібні сережки-підвіски

Пляшка смачного вина

Набір сирів

Набір для шиття або в’язання

Набір гарних келихів

Улюблені квіти

Набір шоколаду

Смачний сніданок

Ароматні набори для ванної кімнати

Картина за номерами або набір для малювання

Жінка, яка розкриває подарунок. Фото: Pexels

Подарунки дружині на День закоханих до однієї тисячі гривень

Якщо ваш бюджет трохи збільшений, наприклад, ви можете обрати щось до однієї тисячі гривень, влучними ідеями будуть такі подарунки, як:

Сеанс масажу

Платівки з музикою

Сертифікат для покупки косметики

Теплий халат

Набір красивої спідньої білизни

Набір свічок

Книга з рецептами

Подушки у формі серця

Колонка для прослуховування музики

Помада або туш

Чоловік з подарунком біля жінки. Фото: Freepik

Подарунки дружині на День закоханих на необмежений бюджет

Ну а якщо ваш бюджет на покупки зовсім не обмежений, то тут, як-то кажуть, "душа йде в пляс", адже можна подарувати дружині щось таке, що вона точно ніколи не забуде. Це можуть бути:

Поїздка в гори або до іншої країни

Кіносеанс на двох

Ювелірна прикраса

Ігрова приставка

Новий гаджет

Сертифікат на курси

Фотоапарат

Музичний інструмент

Годинник

Прикраси в авто, якщо вона водить

Маленька сумочка

Одяг

Гроші

Якісне взуття

Навушники

Нагадаємо, ми писали про те, що цікавого можна подарувати дівчині на День святого Валентина.

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні буде День студента в 2025 році.

Також ми повідомляли про те, коли українці святкуватимуть Масляну в 2025 році.