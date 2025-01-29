Что подарить жене на День святого Валентина 2025 — самые лучшие идеи любимому человеку

Мужчина, который дарит любимой подарок. Фото: Theideal

Приближается самый романтичный праздник года — День святого Валентина, поэтому самое время позаботиться о том, какой подарок выбрать родному человеку. Если у вас есть жена, узнайте, что ей можно подарить такого, чтобы улыбка не сходила с ее лица, а на глазах слезы были лишь от счастья.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка для жены на День влюбленных.

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Подарки жене на День влюбленных до 500 гривен

К сожалению, не у всех есть много денег, но даже в условиях маленького бюджета можно создать настоящий праздник. Поэтому, если вы хотите выбрать на подарок жене что-то до 500 гривен, отличными бюджетными идеями будут такие вещи, как:

Серебряные серьги-подвески

Бутылка вкусного вина

Набор сыров

Набор для шитья или вязания

Набор красивых бокалов

Любимые цветы

Набор шоколада

Вкусный завтрак

Ароматные наборы для ванной комнаты

Картина по номерам или набор для рисования

Женщина, которая раскрывает подарок. Фото: Pexels

Подарки жене на День влюбленных до одной тысячи гривен

Если ваш бюджет немного увеличен, например, вы можете выбрать что-то до одной тысячи гривен, подходящими идеями будут такие подарки, как:

Сеанс массажа

Пластинки с музыкой

Сертификат для покупки косметики

Теплый халат

Набор красивого нижнего белья

Набор свечей

Книга с рецептами

Подушки в форме сердца

Колонка для прослушивания музыки

Помада или тушь

Мужчина с подарком возле женщины. Фото: Freepik

Подарки жене на День влюбленных на неограниченный бюджет

Ну а если ваш бюджет на покупки совсем не ограничен, то тут, как говорится, "душа идет в пляс", ведь можно подарить жене что-то такое, что она точно никогда не забудет. Это могут быть:

Поездка в горы или в другую страну

Киносеанс на двоих

Ювелирное украшение

Игровая приставка

Новый гаджет

Сертификат на курсы

Фотоаппарат

Музыкальный инструмент

Часы

Украшения в авто, если она водит

Маленькая сумочка

Одежда

Деньги

Качественная обувь

Наушники

Напомним, мы писали о том, что интересного можно подарить девушке на День святого Валентина.

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