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День святого Валентина 2025 — что подарить любимой жене

29 января 2025 00:13
Светлана Конюшенко - Редактор
Что подарить жене на День святого Валентина 2025 — самые лучшие идеи любимому человеку
Мужчина, который дарит любимой подарок. Фото: Theideal
Светлана Конюшенко - Редактор

Приближается самый романтичный праздник года — День святого Валентина, поэтому самое время позаботиться о том, какой подарок выбрать родному человеку. Если у вас есть жена, узнайте, что ей можно подарить такого, чтобы улыбка не сходила с ее лица, а на глазах слезы были лишь от счастья.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка для жены на День влюбленных.

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Подарки жене на День влюбленных до 500 гривен

К сожалению, не у всех есть много денег, но даже в условиях маленького бюджета можно создать настоящий праздник. Поэтому, если вы хотите выбрать на подарок жене что-то до 500 гривен, отличными бюджетными идеями будут такие вещи, как:

  • Серебряные серьги-подвески
  • Бутылка вкусного вина
  • Набор сыров
  • Набор для шитья или вязания
  • Набор красивых бокалов
  • Любимые цветы
  • Набор шоколада
  • Вкусный завтрак
  • Ароматные наборы для ванной комнаты
  • Картина по номерам или набор для рисования
Женщина с подарком
Женщина, которая раскрывает подарок. Фото: Pexels

Подарки жене на День влюбленных до одной тысячи гривен

Если ваш бюджет немного увеличен, например, вы можете выбрать что-то до одной тысячи гривен, подходящими идеями будут такие подарки, как:

  • Сеанс массажа
  • Пластинки с музыкой
  • Сертификат для покупки косметики
  • Теплый халат
  • Набор красивого нижнего белья
  • Набор свечей
  • Книга с рецептами
  • Подушки в форме сердца
  • Колонка для прослушивания музыки
  • Помада или тушь
Пара
Мужчина с подарком возле женщины. Фото: Freepik

Подарки жене на День влюбленных на неограниченный бюджет

Ну а если ваш бюджет на покупки совсем не ограничен, то тут, как говорится, "душа идет в пляс", ведь можно подарить жене что-то такое, что она точно никогда не забудет. Это могут быть:

  • Поездка в горы или в другую страну
  • Киносеанс на двоих
  • Ювелирное украшение
  • Игровая приставка
  • Новый гаджет
  • Сертификат на курсы
  • Фотоаппарат
  • Музыкальный инструмент
  • Часы
  • Украшения в авто, если она водит
  • Маленькая сумочка
  • Одежда
  • Деньги
  • Качественная обувь
  • Наушники

Напомним, мы писали о том, что интересного можно подарить девушке на День святого Валентина.

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