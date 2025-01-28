Що подарувати кожному знаку Зодіаку на День закоханих 14 лютого — гороскоп

Закохана пара й астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: колаж Новини.LIVE

Наближається День святого Валентина, тому саме час подумати про те, що можна цікавого подарувати коханій людині цього дня. Астрологи розповіли, які подарунки можна зробити кожному знаку Зодіаку 14 лютого, щоб розповісти про свої почуття.

Новини.LIVE розповідає, що подарувати кожному знаку Зодіаку в День всіх закоханих 14 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Представникам цього знака Зодіаку точно сподобається подарунок, яким вони можуть вивільнити свою енергію і отримати гарні емоції. Це може бути подорож, квиток на концерт або екстремальний вид спорту на двох.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Люди під цим знаком люблять комфорт і не люблять подарунки за маленькі гроші. Якщо ви хочете потішити Тельців, подаруйте їм у День святого Валентина ювелірні прикраси, новий гаджет або похід на шопінг вдвох.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки люблять отримувати нові емоції та сюрпризи, а також відвідувати різні квести. Подаруйте цим людям квиток на концерт улюбленого виконавця або гурту, або ж якусь захоплюючу книгу.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Представники цього знаку вважаються доволі емоційними особистостями, тому подаруйте їм щось таке, від чого вони поринуть у теплі спогади або відчують турботу від вас. Це може бути спільна світлина, м’яка іграшка або романтична вечеря.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви хочуть, щоб їхні кохані люди завжди слухали про те, чого вони хочуть. Тому, ймовірніше за все, ці люди самі натякнуть на те, який подарунок вони хочуть отримати на День закоханих.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів головне, щоб під час вибору подарунка їхня кохана людина враховувала їхні інтереси і смаки. Також вони завжди хочуть, щоб партнер здійснював їхні мрії.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Представники цього знака люблять романтику, тому обожнюють, коли навколо них є квіти, свічки та інші атрибути. Тому якщо ви хочете потішити цей знак, подаруйте йому щось те, що зроблене спеціально для них.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони люблять креативні подарунки, над яким людина справді заморочилася. Це може бути якийсь унікальний і незвичайний подарунок.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Представникам цього знака Зодіаку точно сподобається подарунок, яким вони відчують себе коханими і унікальними людьми.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На День закоханих подаруйте цим людям щось від щирого серця, що матиме особливе значення для вашої пари. Оскільки Козероги вважаються прагматичними людьми, добре подумайте над подарунком.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії із задоволенням святкуватимуть День святого Валентина в улюбленому закладі. Це може бути подарунок за їхніми інтересами, який говорить про ваші щирі почуття.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Представники цього знака Зодіаку хочуть відчувати себе у повній безпеці, тому на подарунок 14 лютого оберіть щось таке, що говоритиме про ваше кохання, турботу і повагу.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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