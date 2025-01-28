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Гороскоп на День закоханих — ідеї подарунків під знаки Зодіаку

28 січня 2025 12:07
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Що подарувати кожному знаку Зодіаку на День закоханих 14 лютого — гороскоп
Закохана пара й астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Наближається День святого Валентина, тому саме час подумати про те, що можна цікавого подарувати коханій людині цього дня. Астрологи розповіли, які подарунки можна зробити кожному знаку Зодіаку 14 лютого, щоб розповісти про свої почуття.

Новини.LIVE розповідає, що подарувати кожному знаку Зодіаку в День всіх закоханих 14 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Представникам цього знака Зодіаку точно сподобається подарунок, яким вони можуть вивільнити свою енергію і отримати гарні емоції. Це може бути подорож, квиток на концерт або екстремальний вид спорту на двох.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Люди під цим знаком люблять комфорт і не люблять подарунки за маленькі гроші. Якщо ви хочете потішити Тельців, подаруйте їм у День святого Валентина ювелірні прикраси, новий гаджет або похід на шопінг вдвох.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки люблять отримувати нові емоції та сюрпризи, а також відвідувати різні квести. Подаруйте цим людям квиток на концерт улюбленого виконавця або гурту, або ж якусь захоплюючу книгу.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Представники цього знаку вважаються доволі емоційними особистостями, тому подаруйте їм щось таке, від чого вони поринуть у теплі спогади або відчують турботу від вас. Це може бути спільна світлина, м’яка іграшка або романтична вечеря.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви хочуть, щоб їхні кохані люди завжди слухали про те, чого вони хочуть. Тому, ймовірніше за все, ці люди самі натякнуть на те, який подарунок вони хочуть отримати на День закоханих. 

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів головне, щоб під час вибору подарунка їхня кохана людина враховувала їхні інтереси і смаки. Також вони завжди хочуть, щоб партнер здійснював їхні мрії.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Представники цього знака люблять романтику, тому обожнюють, коли навколо них є квіти, свічки та інші атрибути. Тому якщо ви хочете потішити цей знак, подаруйте йому щось те, що зроблене спеціально для них.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони люблять креативні подарунки, над яким людина справді заморочилася. Це може бути якийсь унікальний і незвичайний подарунок.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Представникам цього знака Зодіаку точно сподобається подарунок, яким вони відчують себе коханими і унікальними людьми.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На День закоханих подаруйте цим людям щось від щирого серця, що матиме особливе значення для вашої пари. Оскільки Козероги вважаються прагматичними людьми, добре подумайте над подарунком.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії із задоволенням святкуватимуть День святого Валентина в улюбленому закладі. Це може бути подарунок за їхніми інтересами, який говорить про ваші щирі почуття.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Представники цього знака Зодіаку хочуть відчувати себе у повній безпеці, тому на подарунок 14 лютого оберіть щось таке, що говоритиме про ваше кохання, турботу і повагу.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку буде важко у лютому 2025 року за Таро. 

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12:25 Закупівля чиновниками неякісної солі у Києві — нові деталі справи

12:24 До декларації заступниці голови Південного АМКУ є питання — які

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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12:15 Коли потрібна згода чоловіка чи жінки на купівлю квартири

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