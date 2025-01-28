Что подарить каждому знаку Зодиака на День влюбленных 14 февраля — гороскоп

Влюбленная пара и астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: коллаж Новини.LIVE

Приближается День святого Валентина, поэтому самое время подумать о том, что можно интересного подарить любимому человеку в этот день. Астрологи рассказали, какие подарки можно сделать каждому знаку Зодиака 14 февраля, чтобы рассказать о своих чувствах.

Новини.LIVE рассказывает, что подарить каждому знаку Зодиака в День всех влюбленных 14 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Представителям этого знака Зодиака точно понравится подарок, которым они могут освободить свою энергию и получить хорошие эмоции. Это может быть путешествие, билет на концерт или экстремальный вид спорта на двоих.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Люди под этим знаком любят комфорт и не любят подарки за маленькие деньги. Если вы хотите порадовать Тельцов, подарите им в День святого Валентина ювелирные украшения, новый гаджет или поход на шопинг вдвоем.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы любят получать новые эмоции и сюрпризы, а также посещать различные квесты. Подарите этим людям билет на концерт любимого исполнителя или группы, или же какую-то увлекательную книгу.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Представители этого знака считаются довольно эмоциональными личностями, поэтому подарите им что-то такое, от чего они погрузятся в теплые воспоминания или почувствуют заботу от вас. Это может быть совместная фотография, мягкая игрушка или романтический ужин.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы хотят, чтобы их любимые люди всегда слушали о том, чего они хотят. Поэтому, вероятнее всего, эти люди сами намекнут на то, какой подарок они хотят получить на День влюбленных.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев главное, чтобы при выборе подарка их любимый человек учитывал их интересы и вкусы. Также они всегда хотят, чтобы партнер осуществлял их мечты.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представители этого знака любят романтику, поэтому обожают, когда вокруг них есть цветы, свечи и другие атрибуты. Поэтому если вы хотите порадовать этот знак, подарите ему что-то то, что сделано специально для них.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы любят креативные подарки, над которыми человек действительно заморочился. Это может быть какой-то уникальный и необычный подарок.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Представителям этого знака Зодиака точно понравится подарок, которым они почувствуют себя любимыми и уникальными людьми.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

На День влюбленных подарите этим людям что-то от всего сердца, что будет иметь особое значение для вашей пары. Поскольку Козероги считаются прагматичными людьми, хорошо подумайте над подарком.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи с удовольствием будут праздновать День святого Валентина в любимом заведении. Это может быть подарок по их интересам, который говорит о ваших искренних чувствах.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Представители этого знака Зодиака хотят чувствовать себя в полной безопасности, поэтому на подарок 14 февраля выберите что-то такое, что будет говорить о вашей любви, заботе и уважении.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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