Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Два знака Зодіаку можуть втратити гроші навесні 2025 за Таро arrow

Два знака Зодіаку можуть втратити гроші навесні 2025 за Таро

19 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима навесні 2025 року — Таро прогноз
Тарологиня, яка ворожить на руці. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

У представників декількох знаків зодіакального сузір’я будуть певні труднощі у фінансовому плані навесні цього року. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку не пощастить цієї весни з грошима, і пояснили, що їм варто робити, щоб уникнути виникнення фінансових проблем.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Весна — це час, коли все навколо розквітає, але для деяких знаків Зодіаку ця пора року буде не такою, як для інших. Двом зодіакальним знакам не пощастить навесні з грошима, адже дехто може стати жертвою шахраїв, а в когось цей період буде напруженим у фінансовому плані.

Тарологи зробили розклад на картах і розповіли, для яких знаків зодіакального сузір’я весна 2025 року стане нещасливою в плані фінансів.

Знаки Зодіаку, яким весна принесе проблеми з грошима за Таро

Близнюки — карта Таро "Сімка Мечів"

Ця тарологічна карта радить людям, які народилися під знаком Близнюки, бути обережними з грошима, адже можна стати жертвою фінансових махінацій або шахрайства. Представникам цього зодіакального знаку варто уважніше перевіряти угоди і не приймати рішення, не обдумавши його до цього.

Також тарологи рекомендують людям під цим знаком Зодіаку приймати будь-які рішення обережно.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "П’ятірка Пентаклів"

Люди, які народилися у період з 23 серпня до 22 вересня, повинні розуміти, що весна цього року може бути для них доволі напруженою у фінансовому плані. Саме навесні 2025 року представники цього знака Зодіаку відчують тимчасові труднощі або навіть втрати, але це не привід засмучуватися.

Тарологи кажуть, що ці свого роду перешкоди будуть стимулом для того, щоб Діви могли розвивати самих себе і шукати нові рішення.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку матимуть проблеми з грошима в 2025 році за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку зустрінуть кохану людину в січні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше в 2025 році за прогнозами карт Таро.

гороскоп гроші прогнози знаки Зодіаку таро карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:50 Зарядіть телефони — у кого з одеситів не буде світла сьогодні

09:41 Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі цілі цієї ночі

09:19 Локальні затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

08:57 Пенсії ветеранам з інвалідністю— чи зменшаться виплати

08:55 На кількох напрямках дуже гаряче — ранкове зведення Генштабу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

08:15 Безплатне житло від держави — хто має шанс отримати у 2025 році

08:02 Чоловік не з'явився до ТЦК через хвору матір — що вирішив суд

08:00 Росіяни стягують сили під Покровськ — в ISW розкрили плани ворога

07:30 Деяким чоловікам треба повторно пройти ВЛК, інакше чекає штраф

09:50 Зарядіть телефони — у кого з одеситів не буде світла сьогодні

09:41 Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі цілі цієї ночі

09:19 Локальні затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

08:57 Пенсії ветеранам з інвалідністю— чи зменшаться виплати

08:55 На кількох напрямках дуже гаряче — ранкове зведення Генштабу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:15 Безплатне житло від держави — хто має шанс отримати у 2025 році

08:02 Чоловік не з'явився до ТЦК через хвору матір — що вирішив суд

08:00 Росіяни стягують сили під Покровськ — в ISW розкрили плани ворога

07:30 Деяким чоловікам треба повторно пройти ВЛК, інакше чекає штраф

07:01 ПриватБанк заблокував картку 80-річній клієнтці — що сталося

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році