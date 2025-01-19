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Два знака Зодиака могут потерять деньги весной 2025 по Таро

19 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака не повезет с деньгами весной 2025 года — Таро прогноз
Таролог, которая гадает на руке. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

У представителей нескольких знаков зодиакального созвездия будут определенные трудности в финансовом плане весной этого года. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака не повезет этой весной с деньгами, и объяснили, что им стоит делать, чтобы избежать возникновения финансовых проблем.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Весна — это время, когда все вокруг расцветает, но для некоторых знаков Зодиака это время года будет не таким, как для других. Двум зодиакальным знакам не повезет весной с деньгами, ведь некоторые могут стать жертвой мошенников, а у кого-то этот период будет напряженным в финансовом плане.

Тарологи сделали расклад на картах и рассказали, для каких знаков зодиакального созвездия весна 2025 года станет несчастливой в плане финансов.

Знаки Зодиака, которым весна принесет проблемы с деньгами по Таро

Близнецы — карта Таро "Семерка Мечей"

Эта тарологическая карта советует людям, которые родились под знаком Близнецы, быть осторожными с деньгами, ведь можно стать жертвой финансовых махинаций или мошенничества. Представителям этого зодиакального знака стоит внимательнее проверять сделки и не принимать решение, не обдумав его до этого.

Также тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака принимать любые решения осторожно.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Люди, которые родились в период с 23 августа по 22 сентября, должны понимать, что весна этого года может быть для них довольно напряженной в финансовом плане. Именно весной 2025 года представители этого знака Зодиака испытают временные трудности или даже потери, но это не повод расстраиваться.

Тарологи говорят, что эти своего рода препятствия будут стимулом для того, чтобы Девы могли развивать самих себя и искать новые решения.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака будут иметь проблемы с деньгами в 2025 году по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака встретят любимого человека в январе 2025 года.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2025 году по прогнозам карт Таро.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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