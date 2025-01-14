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Знаки Зодіаку, яким не пощастить з грошима в 2025 році за Таро

14 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
У яких знаків Зодіаку будуть проблеми з грошима в 2025 році — Таро прогноз
Людина, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

У представників трьох знаків зодіакального сузір’я цей рік буде не найкращим у фінансовому плані. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку відчують певні труднощі з грошима в рік Зеленої Дерев’яної Змії і що їм радять робити містичні карти Таро.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Лев

Цей рік буде для представників цього зодіакального знаку далеко не найкращим у фінансовому плані. Людям, які народилися під цим знаком Зодіаку, містичні тарологічні карти рекомендують обмежити себе у витратах і трохи зекономити. 

Тарологи кажуть, що цього року Левам доведеться просто прийняти факт економії і пробачити його.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Цього року представникам Скорпіона буде несолодко, адже вони можуть втратити бізнес-партнерів, покластися на себе і трансформувати свою самостійність. Причому, людям під цим зодіакальним знаком краще не здійснювати масштабні покупки за великі гроші.

Тарологи рекомендують людям-Скорпіонам берегти самих себе і власні ресурси, не хвилюючись про це все, адже в них ще буде час жити.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

У рік Зеленої Дерев’яної Змії представникам цього зодіакального знаку тарологічні карти радять дивитися в обидва і завжди бути напоготові. Причому, тарологи кажуть, що це не найкращий рік для заробітків і досягнень у фінансовому плані.

Стрільцям цього року варто звернути увагу на те, як вони поводять себе зі своїми фінансами. Тарологи кажуть, що люди під цим зодіакальним знаком впродовж якогось часу точно роблять щось не так.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку зустрінуться з перешкодами на своєму шляху взимку 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть другу половинку в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть розійтися з коханими в 2025 році.

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