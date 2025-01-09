На які знаки Зодіаку чекають перешкоди взимку 2025 — Таро прогноз

Тарологиня, яка робить розклад на картах. Фото: Freepik

Ця зима стане для представників декількох знаків зодіакального кола справжнім випробуванням. Тарологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку слід підготуватися до викликів у зимовий сезон 2025 року і що їм треба робити, щоб покращити власне життя.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця зима стане для представників цього знака Зодіаку часом, коли можна замислитися над власним життям і переоцінити цінності. Тарологічна карта символізує емоційну паузу і незадоволення. Можливо, цієї зими люди під знаком Близнюків відчують повну апатію або розчарування.

Тарологи радять їм звернути увагу на свої бажання і потреби, не приймати поверхневі рішення і шукати глибшого сенсу в житті.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Вісімка Кубків"

Тарологічна карта радить представникам цього знаку залишити в минулому те, від чого більше немає жодного задоволення. Йдеться про те, щоб закінчити стосунки, проєкти або етапи в житті. Незважаючи на те, що розставання може бути болючим, перед Раками відкриються нові можливості.

Тарологи кажуть, що ця зима допоможе представникам Раку відпустити минуле і підготуватися до нового етапу в житті.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Десятка Жезлів"

Карта Таро символізує перевантаження і відчуття тягаря відповідальності. Цієї зими представники Скорпіона можуть зіткнутися з великою кількість обов’язків, які будуть здаватися їм непідйомними. Але необхідно навчитися правильно створювати баланс між роботою і відпочинком.

Тарологи радять пам’ятати, що надмірна відповідальність може "зламати" Скорпіонів, тому їм варто попіклуватися про власний фізичний та емоційний стан.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

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