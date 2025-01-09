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Три знаки Зодіаку зіткнуться з перешкодами взимку 2025 за Таро

9 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
На які знаки Зодіаку чекають перешкоди взимку 2025 — Таро прогноз
Тарологиня, яка робить розклад на картах. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Ця зима стане для представників декількох знаків зодіакального кола справжнім випробуванням. Тарологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку слід підготуватися до викликів у зимовий сезон 2025 року і що їм треба робити, щоб покращити власне життя.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця зима стане для представників цього знака Зодіаку часом, коли можна замислитися над власним життям і переоцінити цінності. Тарологічна карта символізує емоційну паузу і незадоволення. Можливо, цієї зими люди під знаком Близнюків відчують повну апатію або розчарування.

Тарологи радять їм звернути увагу на свої бажання і потреби, не приймати поверхневі рішення і шукати глибшого сенсу в житті.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Вісімка Кубків"

Тарологічна карта радить представникам цього знаку залишити в минулому те, від чого більше немає жодного задоволення. Йдеться про те, щоб закінчити стосунки, проєкти або етапи в житті. Незважаючи на те, що розставання може бути болючим, перед Раками відкриються нові можливості.

Тарологи кажуть, що ця зима допоможе представникам Раку відпустити минуле і підготуватися до нового етапу в житті. 

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Десятка Жезлів"

Карта Таро символізує перевантаження і відчуття тягаря відповідальності. Цієї зими представники Скорпіона можуть зіткнутися з великою кількість обов’язків, які будуть здаватися їм непідйомними. Але необхідно навчитися правильно створювати баланс між роботою і відпочинком.

Тарологи радять пам’ятати, що надмірна відповідальність може "зламати" Скорпіонів, тому їм варто попіклуватися про власний фізичний та емоційний стан.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть змінити свою професію у 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть кохану людину в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку будуть найщасливішими в 2025 році за Таро.

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04:30 На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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