Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими в 2025 році — Таро прогноз

Розклад на містичних картах Таро. Фото: Artefolk

Представники одразу декількох знаків зодіакального сузір’я відчують серйозне полегшення у своєму життя вже цього року. Містичні карти Таро розповіли, які знаки Зодіаку будуть найбільш щасливими в рік Зеленої Дерев’яної Змії.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Овен — карта Таро "Закохані"

Цього року представники Овну можуть зустріти другу половинку, познайомитися з гарними людьми або переїхати туди, куди вони давно хотіли. Вже цього року тарологи обіцяють людям під цим знаком Зодіаку нові перспективи, про які вони раніше тільки мріяли.

Але найголовніше — це утримувати баланс і досягати дипломатії в усіх питаннях, які не можуть вирішити Овни.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Зірка"

Представникам цього зодіакального знаку цього року варто очікувати втілення всіх або багатьох бажань. Причому, Всесвіт готовий підтримувати людей, які народилися під цим зодіакальним знаком, в усіх їхніх нових проєктах.

Тарологи кажуть, що для багатьох представників цього знака Зодіаку карта "Зірка" описує відпустку біля води або переїзд на берег моря.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Король Пентаклів"

Цього року Терези відчують радикальні зміни у фінансовій сфері. Жіноча половина цього знаку може зустріти другу половинку, яка буде доволі забезпеченою людиною, або дочекатися довгоочікуваного підвищення свого чоловіка на роботі. До того ж, представниці цього знаку можуть почати власний прибутковий бізнес або підвищити свою зарплату.

Чоловіча половина цього знаку може відчути фінансову стабільність, покращити життєві умови і піднятися кар’єрними сходами.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карти Таро "Трійка Жезлів", "Колісничий"

Цього року представники Козерогу отримають нові перспективи в житті та нові горизонти. Дехто може переїхати до іншої країни і успішно розпочати нове життя. В будь-якому разі люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, відчують позитивний прорив у своєму житті.

Тарологи рекомендують братися за все, що Козерогам здається перспективним, і тоді в них все вийде.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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