Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Для цих знаків Зодіаку 2025 рік буде найщасливішим за Таро arrow

Для цих знаків Зодіаку 2025 рік буде найщасливішим за Таро

3 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими в 2025 році — Таро прогноз
Розклад на містичних картах Таро. Фото: Artefolk
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представники одразу декількох знаків зодіакального сузір’я відчують серйозне полегшення у своєму життя вже цього року. Містичні карти Таро розповіли, які знаки Зодіаку будуть найбільш щасливими в рік Зеленої Дерев’яної Змії.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Найщасливіші знаки Зодіаку 2025 року

Овен — карта Таро "Закохані"

Цього року представники Овну можуть зустріти другу половинку, познайомитися з гарними людьми або переїхати туди, куди вони давно хотіли. Вже цього року тарологи обіцяють людям під цим знаком Зодіаку нові перспективи, про які вони раніше тільки мріяли.

Але найголовніше — це утримувати баланс і досягати дипломатії в усіх питаннях, які не можуть вирішити Овни.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Зірка"

Представникам цього зодіакального знаку цього року варто очікувати втілення всіх або багатьох бажань. Причому, Всесвіт готовий підтримувати людей, які народилися під цим зодіакальним знаком, в усіх їхніх нових проєктах.

Тарологи кажуть, що для багатьох представників цього знака Зодіаку карта "Зірка" описує відпустку біля води або переїзд на берег моря.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Король Пентаклів"

Цього року Терези відчують радикальні зміни у фінансовій сфері. Жіноча половина цього знаку може зустріти другу половинку, яка буде доволі забезпеченою людиною, або дочекатися довгоочікуваного підвищення свого чоловіка на роботі. До того ж, представниці цього знаку можуть почати власний прибутковий бізнес або підвищити свою зарплату.

Чоловіча половина цього знаку може відчути фінансову стабільність, покращити життєві умови і піднятися кар’єрними сходами.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карти Таро "Трійка Жезлів", "Колісничий"

Цього року представники Козерогу отримають нові перспективи в житті та нові горизонти. Дехто може переїхати до іншої країни і успішно розпочати нове життя. В будь-якому разі люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, відчують позитивний прорив у своєму житті.

Тарологи рекомендують братися за все, що Козерогам здається перспективним, і тоді в них все вийде.

Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що варто очікувати всім знакам Зодіаку в січні 2025 року за картами Таро. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку буде важко в січні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку знайдуть другу половинку навесні 2025 року.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку таро карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року