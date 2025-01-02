Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на січень 2025 за картами Таро

Тарологиня, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Funmox.eu

Гороскоп за картами Таро на січень 2025 року для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що перший місяць року Зеленої Дерев'яної Змії підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку в січні 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг", "Лицар Жезлів", "Десятка Жезлів"

На початку січня ви відчуєте повний контроль над ситуацією і зрозумієте, що треба робити, щоб насолоджуватися своїм життям. Тарологи радять вам йти вперед, попри всі перешкоди, і наприкінця січня вам буде, чим пишатися.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Кубків", "Відлюдник", "Десятка Пентаклів"

В січні вам допоможуть ваші знання, мудрість, досвід та інтуїція. Новий рік розпочинається для вас з пошуків себе у стосунках і вибору нового шляху в житті.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Мечів", "Трійка кубків", "Двійка Монет"

ЦЬого місяця ви проаналізуєте своє оточення, стосунки, справи і вчинки інших людей по відношенню до себе. На роботі у вас будуть певні зміни, через які ви почнете хвилюватися, але в особистому житті все буде добре.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Жезлів", "Трійка Кубків", "Шістка Жезлів"

Січень буде для вас доволі щасливим і легким, а ще ви навчитеся слухати себе і сигнали від зовнішнього світу. Це період відпочинку, розваг, дружніх зв’язків і свята. На початку року знайомтеся, ходіть на заходи і відвідуйте цікаві місця.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів", "Трійка Пентаклів", "Четвірка Кубків"

Цього місяця ви отримаєте новий досвід і знання, адже вам захочеться розвинути себе або вам просто стане сумно. В жодному разі не дозволяйте чужим людям використовувати себе.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Жезлів", "Дев’ятка Пентаклів", "Десятка Мечів"

Січень буде для вас доленосним місяцем, тому настав час правильно розставити пріоритети. У своєму оточенні ви також зможете виявити зрадників.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів", "Світ", "Диявол"

На початку цього місяця ви зрозумієте, що прив’язані до ситуації і настрою, тому розберіться з цим. В січні вам вдасться покращити стосунки з рідними, а також вирішити всі свої справи на роботі.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Жезлів", "Двійка Пентаклів", "Справедливість"

Настав час для себе. В січні вам доведеться знайти компроміс між своїм бажанням усамітнитися і знайти кохання. Але тарологи радять спочатку задовольнити свої потреби, а вже потім зайнятися справами інших.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Суд", "Сила", "П’ятірка Пентаклів"

Для вас цей місяць вважається періодом повної трансформації. Не бійтеся втратити щось старе, щоб звільнити місце для нового. На початку цього року вам доведеться повністю "згоріти", щоб "відродитися".

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів", "Шут", "Сімка Пентаклів"

Є люди і певні ситуації у вашому житті, які будуть порушувати вашу внутрішню гармонію, але їх потрібно позбутися. Почніть цей рік з чистого аркуша, щоб побудувати щасливе майбутнє.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Жезлів", "Лицар Кубків", "Четвірка Пентаклів"

Цього місяця на вас чекає визволення і взліт. На роботі та в особистому життя будуть нові перспективи. Тарологи радять потішити себе і відпустити все те погане, яке стримували вас.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Мечів", "Верховна жриця", "Колісниця", "П'ятірка Кубків"

Перша половина цього місяця присвячена роздумам, а друга – активним діям на роботі та в стосунках. На початку січня вам здасться, що ви стоїте на одному місці, але не поспішайте, адже доля сама розставить все по своїх місцях.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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