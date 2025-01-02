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Таро гороскоп для всіх знаків Зодіаку на січень 2025 року

2 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на січень 2025 за картами Таро
Тарологиня, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Funmox.eu
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на січень 2025 року для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що перший місяць року Зеленої Дерев'яної Змії підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку в січні 2025 року.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на січень 2025 року:

Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Маг", "Лицар Жезлів", "Десятка Жезлів"

На початку січня ви відчуєте повний контроль над ситуацією і зрозумієте, що треба робити, щоб насолоджуватися своїм життям. Тарологи радять вам йти вперед, попри всі перешкоди, і наприкінця січня вам буде, чим пишатися.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Кубків", "Відлюдник", "Десятка Пентаклів"

В січні вам допоможуть ваші знання, мудрість, досвід та інтуїція. Новий рік розпочинається для вас з пошуків себе у стосунках і вибору нового шляху в житті.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Мечів", "Трійка кубків", "Двійка Монет"

ЦЬого місяця ви проаналізуєте своє оточення, стосунки, справи і вчинки інших людей по відношенню до себе. На роботі у вас будуть певні зміни, через які ви почнете хвилюватися, але в особистому житті все буде добре.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Жезлів", "Трійка Кубків", "Шістка Жезлів"

Січень буде для вас доволі щасливим і легким, а ще ви навчитеся слухати себе і сигнали від зовнішнього світу. Це період відпочинку, розваг, дружніх зв’язків і свята. На початку року знайомтеся, ходіть на заходи і відвідуйте цікаві місця.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів", "Трійка Пентаклів", "Четвірка Кубків"

Цього місяця ви отримаєте новий досвід і знання, адже вам захочеться розвинути себе або вам просто стане сумно. В жодному разі не дозволяйте чужим людям використовувати себе.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Жезлів", "Дев’ятка Пентаклів", "Десятка Мечів"

Січень буде для вас доленосним місяцем, тому настав час правильно розставити пріоритети. У своєму оточенні ви також зможете виявити зрадників.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів", "Світ", "Диявол"

На початку цього місяця ви зрозумієте, що прив’язані до ситуації і настрою, тому розберіться з цим. В січні вам вдасться покращити стосунки з рідними, а також вирішити всі свої справи на роботі.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Жезлів", "Двійка Пентаклів", "Справедливість"

Настав час для себе. В січні вам доведеться знайти компроміс між своїм бажанням усамітнитися і знайти кохання. Але тарологи радять спочатку задовольнити свої потреби, а вже потім зайнятися справами інших.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Суд", "Сила", "П’ятірка Пентаклів"

Для вас цей місяць вважається періодом повної трансформації. Не бійтеся втратити щось старе, щоб звільнити місце для нового. На початку цього року вам доведеться повністю "згоріти", щоб "відродитися".

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів", "Шут", "Сімка Пентаклів"

Є люди і певні ситуації у вашому житті, які будуть порушувати вашу внутрішню гармонію, але їх потрібно позбутися. Почніть цей рік з чистого аркуша, щоб побудувати щасливе майбутнє.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Жезлів", "Лицар Кубків", "Четвірка Пентаклів"

Цього місяця на вас чекає визволення і взліт. На роботі та в особистому життя будуть нові перспективи. Тарологи радять потішити себе і відпустити все те погане, яке стримували вас.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Мечів", "Верховна жриця", "Колісниця", "П'ятірка Кубків"

Перша половина цього місяця присвячена роздумам, а друга – активним діям на роботі та в стосунках. На початку січня вам здасться, що ви стоїте на одному місці, але не поспішайте, адже доля сама розставить все по своїх місцях.

Гороскоп на січень 2025 для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть своє кохання навесні 2025 року за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть своє покликання в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку розбагатіють в січні 2025 року за Таро.

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14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

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