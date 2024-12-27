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Трьом знакам Зодіаку весна 2025 "подарує" кохання за Таро

27 грудня 2024 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку знайдуть своє кохання навесні 2025 — Таро прогноз
Людина, яка тримає карти Таро. Фото: Pixabay
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Весна наступного року стане для представників декількох знаків зодіакального сузір’я доволі романтичною. Містичні карти Таро показали, яким знакам Зодіаку варто підготуватися до справжнього "вирію кохання" і коли саме настане цей період.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Скорпіон 

Ті, хто народився під цим зодіакальним знаком, можуть знайти другу половинку навесні 2025 року. Сприятливими періодами для цього наступного року буде березень і травень. Представники цього знаку поринуть у "вирій кохання" у період з 19 лютого по 20 березня, а також з 20 квітня по 21 травня. 

У цей час пристрасті в особистому житті Скорпіонів будуть кипіти, а нові знайомства можуть назавжди змінити долю цих людей.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець 

Для людей, які народилися у період з 22 листопада по 21 грудня, найсприятливішими місяцями для кохання наступного року стануть квітень і червень. Найбільше Стрільцям пощастить у період з 21 березня по 19 квітня та у період з 21 травня по 21 червня.

Тарологи наголошують, що саме в ці періоди представники Стрільця мають доволі високі шанси на романтичні зустрічі.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг 

Представники цього зодіакального знаку матимуть багато шансів на кохання в квітні та травні наступного року. Саме період з 20 квітня по 21 травня стане для тих, хто народився з 22 грудня по 19 січня, дуже щасливим в особистому житті, тому варто хапатися за такий шанс.

Тарологи кажуть, що Козероги в ці дати отримають непогану можливість для серйозних і глибоких стосунків.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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01:32 Військові зі зброєю покинули позиції — чи покарав когось суд

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