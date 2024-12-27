Які знаки Зодіаку знайдуть своє кохання навесні 2025 — Таро прогноз

Трьом знакам Зодіаку весна 2025 "подарує" кохання за Таро
Весна наступного року стане для представників декількох знаків зодіакального сузір’я доволі романтичною. Містичні карти Таро показали, яким знакам Зодіаку варто підготуватися до справжнього "вирію кохання" і коли саме настане цей період.
Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.
Знаки Зодіаку, яким навесні 2025 року пощастить у коханні за Таро
Скорпіон
Ті, хто народився під цим зодіакальним знаком, можуть знайти другу половинку навесні 2025 року. Сприятливими періодами для цього наступного року буде березень і травень. Представники цього знаку поринуть у "вирій кохання" у період з 19 лютого по 20 березня, а також з 20 квітня по 21 травня.
У цей час пристрасті в особистому житті Скорпіонів будуть кипіти, а нові знайомства можуть назавжди змінити долю цих людей.
Стрілець
Для людей, які народилися у період з 22 листопада по 21 грудня, найсприятливішими місяцями для кохання наступного року стануть квітень і червень. Найбільше Стрільцям пощастить у період з 21 березня по 19 квітня та у період з 21 травня по 21 червня.
Тарологи наголошують, що саме в ці періоди представники Стрільця мають доволі високі шанси на романтичні зустрічі.
Козеріг
Представники цього зодіакального знаку матимуть багато шансів на кохання в квітні та травні наступного року. Саме період з 20 квітня по 21 травня стане для тих, хто народився з 22 грудня по 19 січня, дуже щасливим в особистому житті, тому варто хапатися за такий шанс.
Тарологи кажуть, що Козероги в ці дати отримають непогану можливість для серйозних і глибоких стосунків.
Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку розкриють в собі приховані таланти 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть нових друзів у 2025 році.
Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку почнуть нове життя в 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!