Які знаки Зодіаку знайдуть своє кохання навесні 2025 — Таро прогноз

Людина, яка тримає карти Таро. Фото: Pixabay

Весна наступного року стане для представників декількох знаків зодіакального сузір’я доволі романтичною. Містичні карти Таро показали, яким знакам Зодіаку варто підготуватися до справжнього "вирію кохання" і коли саме настане цей період.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Скорпіон

Ті, хто народився під цим зодіакальним знаком, можуть знайти другу половинку навесні 2025 року. Сприятливими періодами для цього наступного року буде березень і травень. Представники цього знаку поринуть у "вирій кохання" у період з 19 лютого по 20 березня, а також з 20 квітня по 21 травня.

У цей час пристрасті в особистому житті Скорпіонів будуть кипіти, а нові знайомства можуть назавжди змінити долю цих людей.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

Для людей, які народилися у період з 22 листопада по 21 грудня, найсприятливішими місяцями для кохання наступного року стануть квітень і червень. Найбільше Стрільцям пощастить у період з 21 березня по 19 квітня та у період з 21 травня по 21 червня.

Тарологи наголошують, що саме в ці періоди представники Стрільця мають доволі високі шанси на романтичні зустрічі.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг

Представники цього зодіакального знаку матимуть багато шансів на кохання в квітні та травні наступного року. Саме період з 20 квітня по 21 травня стане для тих, хто народився з 22 грудня по 19 січня, дуже щасливим в особистому житті, тому варто хапатися за такий шанс.

Тарологи кажуть, що Козероги в ці дати отримають непогану можливість для серйозних і глибоких стосунків.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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