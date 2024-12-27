Какие знаки Зодиака найдут свою любовь весной 2025 — Таро прогноз

Человек, держащий карты Таро. Фото: Pixabay

Весна следующего года станет для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия довольно романтичной. Мистические карты Таро показали, каким знакам Зодиака следует подготовиться к настоящему "водовороту любви" и когда именно наступит этот период.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Скорпион

Родившиеся под этим зодиакальным знаком могут найти вторую половинку весной 2025 года. Благоприятными периодами для этого в следующем году будет март и май. Представители этого знака окунутся в "водоворот любви" в период с 19 февраля по 20 марта, а также с 20 апреля по 21 мая.

В это время страсти в личной жизни Скорпионов будут кипеть, а новые знакомства могут навсегда изменить судьбу этих людей.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Для людей, родившихся в период с 22 ноября по 21 декабря, самыми благоприятными месяцами для любви в следующем году станут апрель и июнь. Больше всего Стрельцам повезет в период с 21 марта по 19 апреля и в период с 21 мая по 21 июня.

Тарологи подчеркивают, что именно в эти периоды у представителей Стрельца достаточно высокие шансы на романтические встречи.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог

Представители этого зодиакального знака будут иметь много шансов на любовь в апреле и мае следующего года. Именно период с 20 апреля по 21 мая станет для родившихся с 22 декабря по 19 января очень счастливым в личной жизни, поэтому стоит хвататься за такой шанс.

Тарологи говорят, что Козероги в эти даты получат неплохую возможность для серьезных и глубоких отношений.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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