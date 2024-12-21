Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Ці три знака Зодіаку "зірвуть куш" у січні 2025 року за Таро arrow

Ці три знака Зодіаку "зірвуть куш" у січні 2025 року за Таро

21 грудня 2024 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку розбагатіють у січні 2025 — Таро прогноз
Людина, яка тримає в руках карту Таро. Фото: Pluska
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представникам декількох знаків Зодіаку містичні карти Таро обіцяють непоганий достаток у перший місяць наступного року. Дізнайтеся, які знаки Зодіаку мають високі шанси розбагатіти більше за інших у січні 2025 року за прогнозами карт Таро.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Перший місяць наступного року стане для представників одразу трьох знаків зодіакального сузір’я доволі успішним у плані фінансів і кар’єри. Прогнози містичних карт Таро обіцяють цим людям нові перспективи на роботі, які допоможуть їм буквально розбагатіти.

Тарологи розповіли, які три знака Зодіаку мають високі шанси розбагатіти в січні наступного року. Представникам цих знаків зодіакального кола вдасться поповнити свій гаманець великою сумою грошей завдяки тому, що вони підпишуть вигідні контракти.

Найбагатші знаки Зодіаку в січні 2025 року

Рак — карта "Туз Пентаклів"

Представники цього знаку за прогнозами карт Таро можуть підписати вигідний контракт або отримати багато грошей у перший місяць нового року. Можливо, Раки самі не очікують такої несподіванки, але зможуть вдало скористатися цією приємною ситуацією.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

Діва — карта "Десять Пентаклів"

Люди під цим знаком матимуть нові перспективи в бізнесі та підпишуть вигідні контракти. Можливо, у січні Дівам підвищать заробітну плату або їм вдасться досягти успіхів у проєкті, який вони раніше розпочали. Блогери матимуть можливість швидко стати популярними.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Козеріг — карта "Туз Кубків"

Представники цього знаку за картами Таро в січні стануть "найліпшими друзями" з грошима. Можливо, друзі запропонують Козерогам спільні проєкти або підписання контракту на роботі. У фінансовій сфері цим людям у січні вдасться відчути легкість і радість.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку виявлять у себе приховані таланти в 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть справжніх друзів у 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку почнуть нове життя в 2025 році.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку таро 2025 рік карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

02:04 Безугла задоволена — оцінила дипломатичні призначення Зеленського

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

02:04 Безугла задоволена — оцінила дипломатичні призначення Зеленського

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу