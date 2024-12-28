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Новорічний молодик змінить ваше життя — шість знаків Зодіаку

28 грудня 2024 10:03
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Шість знаків зодіаку, життя яких зміниться після новорічного молодика — дата та що треба знати
Молодий місяць у знаку Козерога. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Цього місяця молодик осяє планету аж двічі. Це період, коли  а небі не видно Місяця, оскільки через близькість Сонця його світло не відбивається від супутника Землі. Вдруге молодик відбудеться в знаку Козерога. Життя трьох знаків Зодіаку зміниться на краще, однак інші — будуть боротися з труднощами.

Про це пише Уніан.

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Очікувати на нього варто 31 грудня о 00.26 за Києвом, у 10-му градусі Козерога — символічно відображає зіткнення минулого і майбутнього. Цей знак означає вершину гори, тому цей період пройде з відтінком амбітності та агресивності, а також дисципліни і цілеспрямованості.

"Цей молодик вимагатиме від усіх прийняття відповідальності за свої життя і рішення. І точка, у якій ми опинимося, багато в чому залежить від того, які кроки було зроблено раніше. Період від молодика в Козерозі 31 грудня до повні в знаку Рака (14 січня) буде часом, коли мрії, цілі, плани набувають чіткого контуру і структури, і стануть опорою для нового етапу зростання", — розповіла астрологиня Марина Скаді-Соколова.

Молодий місяць
Молодий місяць. Фото: Фото: колаж Новини.LIVE

Успішний період для Козерогів, Тельців і Дів

Козероги. Отримають потужну підтримку Всесвіту та зможуть впоратися з будь-якими викликами. Якщо проявлять витримку та наполегливість, то зможуть робити ривок у кар'єрі і проявити себе з найкращого боку.

"Козероги будуть на висоті наприкінці грудня — на початку січня, і до повного Місяця в Раку їм потрібно постаратися зробити "ривок", і тоді весь рік для них буде відкрита вільна і широка дорога. Буде простіше розв'язати фінансові питання, з'явиться можливість реалізувати багато ініціатив і проєктів, давно намічені плани, які з якихось причин не були втілені в життя у 2024-му. Найвідповідніший час для реалізації цілей настане після молодика — у січні 2025-го року. Але, щоб зусилля принесли результат, доведеться на деякий час відкласти відпочинок", — радить астролог.

Тельці. Зможуть покращити матеріальне становище. Варто вкладатися у свою освіту, набуття нових навичок, вивчати фінансову грамотність, щоб стати більш конкурентоспроможними. Потрібно вдало стартанути в січні і впевнено рухатись. Головне — не упустити можливості. 

Діви. Вдасться вибудувати корисні взаємини в діловій сфері, настане чудовий час, щоб проявити таланти, почати нові проєкти, зміцнити усталені стосунки. До кінця січня досягнете хороших матеріальних результатів і професійних успіхів.

Місяць
Місяць. Фото: Pexels

Складнощі для Овнів, Терезів і Раків

Овни. Можуть відчувати сильний тиск, навіть якщо насправді цього немає. Спробують вирватися вперед, але зіштовхнуться із зовнішніми перешкодами, законами, порядками, розпорядженнями керівництва. Особливо складно молодим і амбітним — батьки або інші старші люди навряд чи зараз схвалять їхні прагнення.

"Не потрібно витрачати час на зовнішні справи, оскільки там результатів поки що не буде. У перші два тижні січня Овни можуть виявити хибний шлях і переконання, що заважають, або знайти причини, через які виникають перешкоди, - це й енергія молодика допоможуть їм підготуватися до змін у новому році Змії", — говорить астрологиня.

Терези. Суспільство та партнери можуть не зрозуміти ваші пріоритети та побажання. Доведеться діяти самостійно, перебудовуючи себе зсередини. Завдяки особистісній кризі зможете вибрати новий напрямок — у такий спосіб складете іспит на зрілість.

Раки. Навколо вас буде напружений психологічний клімат, можливі проблеми із взаєморозумінням із близькими людьми.  Грудневий молодик закликає Раків давати більше свободи рідним і близьким людям і не заходити на їхню територію. Якщо Раки цього не навчаться, то в повню 14 січня може виникнути криза.

Знаки Зодіака
Знаки Зодіака. Фото: Фото: колаж Новини.LIVE

Що не можна робити на грудневий молодика

Вплив молодика відчувається вже за 6-12 годин до його піка (31 грудня о 00.26 за Києвом). У цей момент енергетика буде найсильнішою — відбувається оновлення всіх процесів, як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні.

Не варто на 31 грудня будувати величезні плани, завалювати себе завданнями і справами. Цього дня і кілька днів потому не слід ставити крапки, оскільки процес завершення затягнеться надовго.

Якщо не встигли закрити теми напередодні — тобто 30 грудня, тоді відкладіть це на деякий час, інакше загрузнете в непотрібних клопотах і турботах. А ось починаючи з 2 січня можна зайнятися плануванням. Саме протягом 3-5 днів після моменту молодика настає найкращий час для постановки цілей і перших кроків для їх реалізації.

Планета Земля
Планета Земля з відстані Місяця. Фото: Фото: Pexels

Що потрібно робити в молодик

Цей час можна використати для очищення простору й розуму від непотрібних думок і переконань, закрити старі теми, щоб підготуватися до нового місячного циклу.

Сам день молодика — гарний час, щоб просто розслабитися, помедитувати, слухати приємну музику, очистити свою свідомість від минулих турбот і клопотів.

Нагадаємо, які три знаки Зодіаку ймовірно завагітніють у 2025 році. Також ми розповідали, хто може зустріти кохання наступного року. 

гороскоп Місяць новий місяць грудень знаки Зодіаку

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