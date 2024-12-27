Які три знаки Зодіаку завагітніють у 2025 році — прогноз астрологів

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Декілька знаків Зодіаку мають великі шанси стати матір'ю у 2025 році. Це стосується тих, у кого знаки знаходяться в положенні Сонця, Місяця або Місяця, що зростає.

Про це розповіла Astrology Mom в TikTok.

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Риби

Якщо ви планували розширити свою сім'ю, 2025 рік це ваш щасливий рік. За словами астролога, "поєднання енергій Нептуна і Юпітера в середині 2025 року створить ідеальне середовище для будь-якої жінки-Риби, яка хоче завести дитину в 2025 році".

У цей період посилюється природна інтуїція у Риб, а також у вас можуть прокинуться материнські інстинкти.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Рак

За словами астролога, перехід Юпітера в знак Рака в червні 2025 року збільшує ймовірність завагітніти. Вона додала, що місяці між червнем і вереснем виглядають дуже сприятливими для зачаття дітей у 2025 році. Раки можуть відчути, що їхнє бажання стати матір'ю злетить до небес.

Астролог пропонує ретельно обговорити майбутнє вашої сім'ї, щоб переконатися, що це те, чого ви дійсно бажаєте. Хоча Раки є чудовими матерями, їм слід проаналізувати свій гороскоп в цілому, щоб визначити, чи є 2025 рік найкращим для народження дітей.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Телець

У земного знаку може несподівано прокинутися материнський інстинкт, оскільки "правляча планета тельців Венера, як очікується, посилить любов і родючість з червня і до кінця року". Це означає, що друга половина року може бути наповнена несподіваними візитами до лікаря і покупками в останню хвилину, оскільки Тельці з нетерпінням чекатимуть народження дитини.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

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