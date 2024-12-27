Какие три знака Зодиака забеременеют в 2025 году — прогноз астрологов

Гороскоп для трех знаков зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Несколько знаков Зодиака имеют большие шансы стать матерью в 2025 году. Это касается тех, у кого знаки находятся в положении Солнца, Луны или Растущей Луны.

Об этом рассказала Astrology Mom в TikTok.

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Рыбы

Если вы планировали расширить свою семью, 2025 это ваш счастливый год. По словам астролога, "сочетание энергий Нептуна и Юпитера в середине 2025 года создаст идеальную среду для любой женщины-рыбы, которая хочет завести ребенка в 2025 году".

В этот период усиливается естественная интуиция у Рыб, а также у вас могут проснуться материнские инстинкты.

Знак зодиака рыбы. Фото: freepik.com

Рак

По словам астролога, переход Юпитера в знак Рака в июне 2025 года увеличивает вероятность забеременеть. Она добавила, что месяцы между июнем и сентябрем выглядят очень благоприятными для зачатия детей в 2025 году. Раки могут почувствовать, что их желание стать матерью взлетит на небо.

Астролог предлагает тщательно обсудить будущее вашей семьи, чтобы убедиться, что это то, что вы действительно хотите. Хотя Раки являются прекрасными матерями, им следует проанализировать свой гороскоп в целом, чтобы определить, является ли 2025 лучшим для рождения детей.

Знак зодиака Рак. Фото: freepik.com

Телец

В земном знаке может неожиданно проснуться материнский инстинкт, поскольку "правящая планета тельцов Венера, как ожидается, усилит любовь и плодородие с июня и до конца года". Это означает, что вторая половина года может быть наполнена неожиданными визитами к врачу и покупками в последнюю минуту, поскольку Тельцы с нетерпением будут ждать рождения ребенка.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат незабываемый сюрприз 31 декабря.

Напомним, мы писали, каким двум знакам Зодиака представится уникальный шанс исправить старые ошибки 2025 года.