Гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2025 по картам Таро

Таро гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2025 года
Гороскоп по картам Таро на январь 2025 года для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что первый месяц Зеленой Деревянной Змеи подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в январе 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на январь 2025 года:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Маг", "Рыцарь Жезлов", "Десятка Жезлов"
В начале января вы почувствуете полный контроль над ситуацией и поймете, что нужно делать, чтобы наслаждаться своей жизнью. Тарологи советуют вам идти вперед, несмотря на все препятствия, и в конце января вам будет, чем гордиться.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Королева Кубков", "Отшельник", "Десятка Пентаклей"
В январе вам помогут ваши знания, мудрость, опыт и интуиция. Новый год начинается для вас с поиска себя в отношениях и выбора нового пути в жизни.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Паж Мечей", "Тройка кубков", "Двойка Монет"
В этом месяце вы проанализируете свое окружение, отношения, дела и поступки других людей по отношению к себе. На работе у вас будут определенные изменения, из-за которых вы начнете беспокоиться, но в личной жизни все будет хорошо.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Паж Жезлов", "Тройка Кубков", "Шестерка Жезлов"
Январь будет для вас довольно счастливым и легким, а еще вы научитесь слушать себя и сигналы от внешнего мира. Это период отдыха, развлечений, дружеских связей и праздников. В начале года знакомьтесь, ходите на мероприятия и посещайте интересные места.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Двойка Пентаклей", "Тройка Пентаклей", "Четверка Кубков"
В этом месяце вы получите новый опыт и знания, ведь вам захочется развить себя или просто станет грустно. Ни в коем случае не разрешайте чужим людям использовать себя.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Туз Жезлов", "Девятка Пентаклей", "Десятка Мечей"
Январь будет для вас судьбоносным месяцем, поэтому пора правильно расставить приоритеты. В своем окружении вы также сможете обнаружить предателей.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Жезлов", "Мир", "Дьявол"
В начале этого месяца вы поймете, что привязаны к ситуации и настроению, поэтому разберитесь с этим. В январе удастся улучшить отношения с родными, а также решить все свои дела на работе.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов", "Двойка Пентаклей", "Справедливость"
Настало время для себя. В январе вам придется найти компромисс между своим желанием уединиться и обрести любовь. Но тарологи советуют сначала удовлетворить свои потребности, а потом заняться делами других.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Суд", "Сила", "Пятерка Пентаклей"
Для вас этот месяц считается периодом полной трансформации. Не бойтесь потерять что-нибудь старое, чтобы освободить место для нового. В начале этого года вам придется полностью "сгореть", чтобы "возродиться".
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Пятерка Жезлов", "Шут", "Семерка Пентаклей"
Есть люди и определенные ситуации в вашей жизни, которые будут нарушать вашу внутреннюю гармонию, но от них нужно избавиться. Начните год с чистого листа, чтобы построить счастливое будущее.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Двойка Жезлов", "Рыцарь Кубков", "Четверка Пентаклей"
В этом месяце вас ждет освобождение и взлет. На работе и личной жизни будут новые перспективы. Тарологи советуют порадовать себя и отпустить все то плохое, что сдерживало вас.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Паж Мечей", "Верховная жрица", "Колесница", "Пятерка Кубков"
Первая половина этого месяца посвящена размышлениям, а вторая — активным действиям на работе и в отношениях. В начале января вам покажется, что вы стоите на одном месте, но не торопитесь, ведь судьба сама расставит все по своим местам.
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