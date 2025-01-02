Гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2025 по картам Таро

Таролог, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Funmox.eu

Гороскоп по картам Таро на январь 2025 года для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что первый месяц Зеленой Деревянной Змеи подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в январе 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг", "Рыцарь Жезлов", "Десятка Жезлов"

В начале января вы почувствуете полный контроль над ситуацией и поймете, что нужно делать, чтобы наслаждаться своей жизнью. Тарологи советуют вам идти вперед, несмотря на все препятствия, и в конце января вам будет, чем гордиться.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Кубков", "Отшельник", "Десятка Пентаклей"

В январе вам помогут ваши знания, мудрость, опыт и интуиция. Новый год начинается для вас с поиска себя в отношениях и выбора нового пути в жизни.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Мечей", "Тройка кубков", "Двойка Монет"

В этом месяце вы проанализируете свое окружение, отношения, дела и поступки других людей по отношению к себе. На работе у вас будут определенные изменения, из-за которых вы начнете беспокоиться, но в личной жизни все будет хорошо.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Жезлов", "Тройка Кубков", "Шестерка Жезлов"

Январь будет для вас довольно счастливым и легким, а еще вы научитесь слушать себя и сигналы от внешнего мира. Это период отдыха, развлечений, дружеских связей и праздников. В начале года знакомьтесь, ходите на мероприятия и посещайте интересные места.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Пентаклей", "Тройка Пентаклей", "Четверка Кубков"

В этом месяце вы получите новый опыт и знания, ведь вам захочется развить себя или просто станет грустно. Ни в коем случае не разрешайте чужим людям использовать себя.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Жезлов", "Девятка Пентаклей", "Десятка Мечей"

Январь будет для вас судьбоносным месяцем, поэтому пора правильно расставить приоритеты. В своем окружении вы также сможете обнаружить предателей.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Жезлов", "Мир", "Дьявол"

В начале этого месяца вы поймете, что привязаны к ситуации и настроению, поэтому разберитесь с этим. В январе удастся улучшить отношения с родными, а также решить все свои дела на работе.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов", "Двойка Пентаклей", "Справедливость"

Настало время для себя. В январе вам придется найти компромисс между своим желанием уединиться и обрести любовь. Но тарологи советуют сначала удовлетворить свои потребности, а потом заняться делами других.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Суд", "Сила", "Пятерка Пентаклей"

Для вас этот месяц считается периодом полной трансформации. Не бойтесь потерять что-нибудь старое, чтобы освободить место для нового. В начале этого года вам придется полностью "сгореть", чтобы "возродиться".

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Жезлов", "Шут", "Семерка Пентаклей"

Есть люди и определенные ситуации в вашей жизни, которые будут нарушать вашу внутреннюю гармонию, но от них нужно избавиться. Начните год с чистого листа, чтобы построить счастливое будущее.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Жезлов", "Рыцарь Кубков", "Четверка Пентаклей"

В этом месяце вас ждет освобождение и взлет. На работе и личной жизни будут новые перспективы. Тарологи советуют порадовать себя и отпустить все то плохое, что сдерживало вас.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Мечей", "Верховная жрица", "Колесница", "Пятерка Кубков"

Первая половина этого месяца посвящена размышлениям, а вторая — активным действиям на работе и в отношениях. В начале января вам покажется, что вы стоите на одном месте, но не торопитесь, ведь судьба сама расставит все по своим местам.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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