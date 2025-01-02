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Три знака Зодіаку зіштовхнуться з труднощами в січні 2025 за Таро

2 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку буде важко в січні 2025 — Таро прогноз
Розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Для представників одразу трьох знаків зодіакального сузір’я перший місяць наступного року буде доволі нелегким. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку буде складно в січні 2025 року і якої сфери їхнього життя це стосується.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Стрілець — карта Таро "Сімка Жезлів"

Поки всі будуть насолоджуватися роком Зеленої Дерев’яної Змії і їсти салати, які залишилися з новогодньої ночі, представники цього знака Зодіаку будуть працювати. На жаль, їм не вдасться обійти якось свої професійні обов’язки, однак, не варто перейматися.

Тарологи кажуть, що люди під знаком Стрілець зможуть впоратися абсолютно з усіма задачами.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Водолій — карта Таро "П’ятірка Пентаклів"

У перший місяць року в представників цього знаку виникнуть певні труднощі у фінансовому плані, тому доведеться набратися сил і терпіння, щоб з усім впоратися. Можливо, Водоліям у січні доведеться терміново щось купляти, скасовувати важливу зустріч або поїздку через раптове захворювання.

Однак, тарологи радять пам’ятати, що будь-який результат цих подій зробить Водоліїв сильнішими.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Двійка Мечів"

На початку наступного року Рибам доведеться зробити складний вибір, який буде пов’язаний з якоюсь людиною. Ймовірно, представники цього знака Зодіаку нарешті знімуть "рожеві окуляри" і побачать, яка насправді та чи інша людина. Це може бути колега, найкраща подруга або кохана людина.

Тарологи кажуть, що дізнатися правда буде, можливо, і неприємно, але краще так, ніж віддавати енергію людині, яка абсолютно цього не заслуговує.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку зустрінуть кохану людину навесні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть своє покликання в 2025 році.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть виправити старі помилки в 2025 році.

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14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

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