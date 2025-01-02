Каким знакам Зодиака будет тяжело в январе 2025 — Таро прогноз

Расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Для представителей сразу трех знаков зодиакального созвездия первый месяц следующего года будет достаточно нелегким. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака будет сложно в январе 2025 года и какой сферы их жизни это касается.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Стрелец — карта Таро "Семерка Жезлов"

Пока все будут наслаждаться годом Зеленой Деревянной Змеи и есть оставшиеся с новогодней ночи салаты, представители этого знака Зодиака будут работать. К сожалению, им не удастся обойти как-то свои профессиональные обязанности, однако, не стоит беспокоиться.

Тарологи говорят, что люди под знаком Стрелец смогут справиться совершенно со всеми задачами.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Pinterest

Водолей — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

В первый месяц года у представителей этого знака возникнут определенные трудности в финансовом плане, поэтому придется набраться сил и терпения, чтобы со всем справиться. Возможно, Водолеям в январе придется срочно что-нибудь покупать, отменять важную встречу или поездку из-за внезапного заболевания.

Однако, тарологи советуют помнить, что любой результат этих событий сделает Водолеев сильнее.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы — карта Таро "Двойка Мечей"

В начале следующего года Рыбам придется сделать сложный выбор, связанный с каким-то человеком. Вероятно, представители этого знака Зодиака наконец-то снимут "розовые очки" и увидят, какой на самом деле тот или иной человек. Это может быть коллега, лучшая подруга или любимый человек.

Тарологи говорят, что узнать правда будет, возможно, и неприятно, но лучше так, чем отдавать энергию человеку, который абсолютно этого не заслуживает.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

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