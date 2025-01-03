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Для этих знаков Зодиака 2025 год будет самым счастливым по Таро

3 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в 2025 году — Таро прогноз
Расклад на мистических картах Таро. Фото: Artefolk
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представители сразу нескольких знаков зодиакального созвездия ощутят серьезное облегчение в своей жизни уже в этом году. Мистические карты Таро рассказали, какие знаки Зодиака будут наиболее счастливыми в год Зеленой Деревянной Змеи.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Овен — карта Таро "Влюбленные"

В этом году представители Овна могут встретить вторую половинку, познакомиться с хорошими людьми или переехать туда, куда они давно хотели. Уже в этом году тарологи обещают людям под этим знаком Зодиака новые перспективы, о которых они раньше только мечтали.

Но самое главное — это удерживать баланс и достигать дипломатии по всем вопросам, которые не могут решить Овны.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Звезда"

Представителям этого зодиакального знака в этом году следует ожидать воплощения всех или многих желаний. Причем, Вселенная готова поддерживать людей, родившихся под этим зодиакальным знаком, во всех их новых проектах.

Тарологи говорят, что для многих представителей этого знака Зодиака карта "Звезда" описывает отпуск у воды или переезд на берег моря.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Король Пентаклей"

В этом году Весы почувствуют радикальные изменения в финансовой сфере. Женская половина этого знака может встретить вторую половинку, которая будет достаточно обеспеченным человеком, или дождаться долгожданного повышения своего мужа на работе. К тому же, представительницы этого знака могут начать собственный прибыльный бизнес или повысить свою зарплату.

Мужская половина этого знака может почувствовать финансовую стабильность, улучшить жизненные условия и подняться по карьерной лестнице.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карты Таро "Тройка Жезлов", "Колесничий"

В этом году представители Козерога получат новые перспективы в жизни и новые горизонты. Некоторые могут переехать в другую страну и успешно начать новую жизнь. Во всяком случае, люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, почувствуют позитивный прорыв в своей жизни.

Тарологи рекомендуют браться за все, что Козерогам кажется перспективным, и тогда у них все получится.

Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, что следует ожидать всем знакам Зодиака в январе 2025 года по картам Таро.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака будет тяжело в январе 2025 года.

Также мы сообщали, какие знаки Зодиака найдут вторую половинку весной 2025 года.

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