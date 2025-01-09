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Три знака Зодиака столкнутся с препятствиями зимой 2025 по Таро

9 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака ждут препятствия зимой 2025 — Таро прогноз
Таролог, которая делает расклад на картах. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Эта зима станет для представителей нескольких знаков зодиакального круга настоящим испытанием. Тарологи рассказали, каким трем знакам Зодиака следует подготовиться к вызовам в зимний сезон 2025 года и что им надо делать, чтобы улучшить собственную жизнь.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы — карта Таро "Четверка Кубков"

Эта зима станет для представителей этого знака Зодиака временем, когда можно задуматься над собственной жизнью и переоценить ценности. Тарологическая карта символизирует эмоциональную паузу и неудовлетворенность. Возможно, этой зимой люди под знаком Близнецов почувствуют полную апатию или разочарование.

Тарологи советуют им обратить внимание на свои желания и потребности, не принимать поверхностные решения и искать более глубокого смысла в жизни.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Восьмерка Кубков"

Тарологическая карта советует представителям этого знака оставить в прошлом то, от чего больше нет никакого удовольствия. Речь идет о том, чтобы закончить отношения, проекты или этапы в жизни. Несмотря на то, что расставание может быть болезненным, перед Раками откроются новые возможности.

Тарологи говорят, что эта зима поможет представителям Рака отпустить прошлое и подготовиться к новому этапу в жизни.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Десятка Жезлов"

Карта Таро символизирует перегрузку и ощущение груза ответственности. Этой зимой представители Скорпиона могут столкнуться с большим количество обязанностей, которые будут казаться им неподъемными. Но необходимо научиться правильно создавать баланс между работой и отдыхом.

Тарологи советуют помнить, что чрезмерная ответственность может "сломать" Скорпионов, поэтому им стоит позаботиться о собственном физическом и эмоциональном состоянии.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут сменить свою профессию в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака найдут любимого человека в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в 2025 году по Таро.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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