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Три знаки Зодіаку, яким загрожує розлука у 2025 році

1 січня 2025 10:03
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку залишаться самотніми у 2025 році — гороскоп
Три знаки Зодіаку, яким загрожує розлука. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Наступний рік стане переломним в романтичних стосунках трьох знаків Зодіаку. У 2025 році криза накриє овнів, скорпіонів та терезів. 

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше. 

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Ви повинні мати на увазі, що 2025 рік буде роком занепаду для ваших стосунків. Тому варто бути готовим до компромісів і чесних розмов. Звичайно, не всі розмови приємні, але краще їх вести, ніж покладатися на брехню чи непорозуміння. Швидше за все, з новим роком ваші стосунки можуть піддатися випробуванням — через відстань чи конфлікти.

Скорпіони зустрінуть 2025 рік наодинці

У цьому немає нічого поганого, адже кожному потрібен відпочинок і час, щоб відновити втрачену енергію. "Ключ" — поговорити зі своїм партнером. Зірки радять навчитися висловлювати свої почуття. У такий спосіб можна провести 2025 рік у злагоді та вміло зняти напругу.

Знаки Зодіака
Знаки Зодіака. Фото: unsplash.com

Романтичні мрії Терезів не збудуться

2025 рік принесе вам розчарування та неприємні новини. Однак якщо ви зумієте вчасно розібратися в ситуації, проблеми легше минуть. Любовний гороскоп обіцяє вам складні випробування, які можуть вплинути на ваші стосунки. Якщо ви не хочете залишитися наодинці з розбитим серцем, пора змінюватись.

Нагадаємо, новорічний молодий місяць змінить життя шістьох знаків Зодіаку. Також ми розповідали, що не можна робити на Новий рік, щоб не накликати біду.

гороскоп розлучення Кохання знаки Зодіаку 2025 рік

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14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

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Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

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