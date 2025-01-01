Які знаки Зодіаку залишаться самотніми у 2025 році — гороскоп

Три знаки Зодіаку, яким загрожує розлука. Колаж: Новини.LIVE

Наступний рік стане переломним в романтичних стосунках трьох знаків Зодіаку. У 2025 році криза накриє овнів, скорпіонів та терезів.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше.

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Ви повинні мати на увазі, що 2025 рік буде роком занепаду для ваших стосунків. Тому варто бути готовим до компромісів і чесних розмов. Звичайно, не всі розмови приємні, але краще їх вести, ніж покладатися на брехню чи непорозуміння. Швидше за все, з новим роком ваші стосунки можуть піддатися випробуванням — через відстань чи конфлікти.

Скорпіони зустрінуть 2025 рік наодинці

У цьому немає нічого поганого, адже кожному потрібен відпочинок і час, щоб відновити втрачену енергію. "Ключ" — поговорити зі своїм партнером. Зірки радять навчитися висловлювати свої почуття. У такий спосіб можна провести 2025 рік у злагоді та вміло зняти напругу.

Знаки Зодіака. Фото: unsplash.com

Романтичні мрії Терезів не збудуться

2025 рік принесе вам розчарування та неприємні новини. Однак якщо ви зумієте вчасно розібратися в ситуації, проблеми легше минуть. Любовний гороскоп обіцяє вам складні випробування, які можуть вплинути на ваші стосунки. Якщо ви не хочете залишитися наодинці з розбитим серцем, пора змінюватись.

Нагадаємо, новорічний молодий місяць змінить життя шістьох знаків Зодіаку. Також ми розповідали, що не можна робити на Новий рік, щоб не накликати біду.