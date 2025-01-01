Какие знаки Зодиака останутся одинокими в 2025 году — гороскоп

Три знака Зодиака, которым грозит разлука в 2025 году
Следующий год станет переломным в романтических отношениях для трех знаков Зодиака. В 2025 году кризис накроет овнов, скорпионов и весы.
Редакция Новини.LIVE рассказывает поподробнее.
Овен столкнется с кризисом в отношениях
Вы должны иметь в виду, что 2025 год будет годом упадка для ваших отношений. Поэтому следует быть готовым к компромиссам и честным разговорам. Конечно, не все разговоры приятны, но лучше их вести, чем полагаться на ложь или недоразумение. Скорее всего, с новым годом ваши отношения могут подвергнуться испытаниям из-за расстояния или конфликтов.
Скорпионы встретят 2025 год наедине
В этом нет ничего плохого, ведь каждому нужен отдых и время, чтобы восстановить утраченную энергию. "Ключ" — поговорить со своим партнером. Звезды советуют научиться выражать свои чувства. Таким образом, можно провести 2025 год в согласии и умело снять напряжение.
Романтические мечты Весов не сбудутся
2025 год принесет вам разочарование и неприятные новости. Однако если вы сумеете вовремя разобраться в ситуации, проблемы легче пройдут. Любовный гороскоп обещает сложные испытания, которые могут повлиять на ваши отношения. Если вы не хотите остаться наедине с разбитым сердцем, пора меняться.
Напомним, новогодний молодой месяц изменит жизнь шести знаков Зодиака. Также мы рассказывали, что нельзя делать на Новый год, чтобы не навлечь беду.
Читайте Новини.LIVE!