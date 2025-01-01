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Три знака Зодиака, которым грозит разлука в 2025 году

1 января 2025 10:03
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака останутся одинокими в 2025 году — гороскоп
Три знака Зодиака, которым грозит разлука. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Следующий год станет переломным в романтических отношениях для трех знаков Зодиака. В 2025 году кризис накроет овнов, скорпионов и весы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает поподробнее.

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Вы должны иметь в виду, что 2025 год будет годом упадка для ваших отношений. Поэтому следует быть готовым к компромиссам и честным разговорам. Конечно, не все разговоры приятны, но лучше их вести, чем полагаться на ложь или недоразумение. Скорее всего, с новым годом ваши отношения могут подвергнуться испытаниям из-за расстояния или конфликтов.

Скорпионы встретят 2025 год наедине

В этом нет ничего плохого, ведь каждому нужен отдых и время, чтобы восстановить утраченную энергию. "Ключ" — поговорить со своим партнером. Звезды советуют научиться выражать свои чувства. Таким образом, можно провести 2025 год в согласии и умело снять напряжение.

Знаки Зодиака
Знаки Зодиака. Фото: unsplash.com

Романтические мечты Весов не сбудутся

2025 год принесет вам разочарование и неприятные новости. Однако если вы сумеете вовремя разобраться в ситуации, проблемы легче пройдут. Любовный гороскоп обещает сложные испытания, которые могут повлиять на ваши отношения. Если вы не хотите остаться наедине с разбитым сердцем, пора меняться.

Напомним, новогодний молодой месяц изменит жизнь шести знаков Зодиака. Также мы рассказывали, что нельзя делать на Новый год, чтобы не навлечь беду.

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Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

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