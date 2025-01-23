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Для цих знаків Зодіаку лютий 2025 буде важким за Таро

23 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку буде нелегко в лютому 2025 — Таро прогноз
Жінка на сеансі в таролога. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представникам кількох знаків зодіакального кола в лютому 2025 року доведеться бути уважними. Тарологи розповіли, які чотири знака Зодіаку повинні контролювати свої емоції, фінансовий стан, а також берегти здоров’я і бути обережними зі спокусами в останній зимовий місяць.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Овен — карта Таро "Королева Мечів"

У лютому 2025 року представникам цього зодіакального знаку варто бути обережними зі своїм емоційним станом. Рішення, які можуть прийняти люди під цим зодіакальним знаком, виявляться помилковими. Також ця тарологічна карта вказує на те, що Овни можуть зіштовхнутися з якимись фінансовими втратами.

Тарологи рекомендують людям, які народилися під цим знаком Зодіаку, записувати свої витрати, а не пускати свій бюджет у "вільне плавання".

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки — карта Таро "Туз Жезлів"

У представників цього зодіакального знаку в лютому з’явиться нова ідея, яка захопить їхню увагу. Тарологи рекомендують людям під знаком Близнюки не поспішати з висновками і чекати на швидкий прибуток. Однак, надмірна обережність лише створить серйозні проблеми в житті Близнюків.

Крім того, у людей, народжених під цим зодіакальним знаком, можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Тому тарологи радять виділяти більше часу на відпочинок.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Паж Мечів"

Представникам цього знаку в лютому варто бути уважними до дрібних речей. У будь-якій ситуації треба довіряти своїй інтуїції, але шосте почуття може обдурити Дів. До того ж, людям під цим знаком Зодіаку не слід вірити пліткам.

Тарологи кажуть, що в особистому житті у людей цього знаку можуть виникнути сварки з коханою людиною. 

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Диявол"

У лютому цим людям варто бути обережними зі спокусами і тримати контроль над ситуацією. Але саме інтуїція допоможе Скорпіонам уникати конфліктів з оточуючими. Також ці люди будуть підприємливими у плані фінансів.

Однак, тарологи просять представників цього знаку не давати марних обіцянок.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку ризикують розійтися з коханими на початку 2025 року за Таро.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть справжнє кохання навесні 2025 року за Таро. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку змінять своє життя в 2025 році за Таро.

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