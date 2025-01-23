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Для этих знаков Зодиака февраль 2025 будет тяжелым по Таро

23 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака будет нелегко в феврале 2025 — Таро прогноз
Женщина на сеансе у таролога. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представителям нескольких знаков зодиакального круга в феврале 2025 года придется быть внимательными. Тарологи рассказали, какие четыре знака Зодиака должны контролировать свои эмоции, финансовое состояние, а также беречь здоровье и быть осторожными с соблазнами в последний зимний месяц.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Овен — карта Таро "Королева Мечей"

В феврале 2025 года представителям этого зодиакального знака стоит быть осторожными со своим эмоциональным состоянием. Решения, которые могут принять люди под этим зодиакальным знаком, окажутся ошибочными. Также эта тарологическая карта указывает на то, что Овны могут столкнуться с какими-то финансовыми потерями.

Тарологи рекомендуют людям, которые родились под этим знаком Зодиака, записывать свои расходы, а не пускать свой бюджет в "свободное плавание".

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Туз Жезлов"

У представителей этого зодиакального знака в феврале появится новая идея, которая захватит их внимание. Тарологи рекомендуют людям под знаком Близнецы не спешить с выводами и ждать быстрой прибыли. Однако, чрезмерная осторожность лишь создаст серьезные проблемы в жизни Близнецов.

Кроме того, у людей, рожденных под этим зодиакальным знаком, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому тарологи советуют выделять больше времени на отдых.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Паж Мечей"

Представителям этого знака в феврале стоит быть внимательными к мелким вещам. В любой ситуации надо доверять своей интуиции, но шестое чувство может обмануть Дев. К тому же, людям под этим знаком Зодиака не следует верить сплетням.

Тарологи говорят, что в личной жизни у людей этого знака могут возникнуть ссоры с любимым человеком.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Дьявол"

В феврале этим людям стоит быть осторожными с соблазнами и держать контроль над ситуацией. Но именно интуиция поможет Скорпионам избегать конфликтов с окружающими. Также эти люди будут предприимчивыми в плане финансов.

Однако, тарологи просят представителей этого знака не давать напрасных обещаний.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака рискуют разойтись с любимыми в начале 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака найдут настоящую любовь весной 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака изменят свою жизнь в 2025 году по Таро.

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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