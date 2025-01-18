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Три знака Зодіаку змінять своє життя в 2025 році за Таро

18 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
У яких знаків Зодіаку зміниться життя в 2025 році — Таро прогноз
Жінка з тарологічною картою в руці. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Для представників одразу трьох знаків зодіакального кола рік Змії буде періодом справжньої трансформації. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку вдасться радикально змінити своє життя, але за певних умов, які виникнуть на їхньому шляху.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Деяким знакам Зодіаку варто готуватися до радикальних змін у житті, але для цього потрібно звільнитися від старих речей. Тарологи розповіли, для яких знаків Зодіаку цей рік виявиться роком трансформацій, і розповіли, що необхідно зробити, щоб змінити своє життя.

Знаки Зодіаку, які можуть змінити своє життя в 2025 році за картами Таро

Терези — карта Таро "Колесо Фортуни"

У 2025 році тарологічна карта, яка випала представникам цього зодіакального знаку, обіцяє період справжніх успіхів і нових можливостей на їхньому шляху. Зусилля людей під знаком Терези почнуть приносити перші плоди, а зміни у житті будуть виключно позитивними.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Pinterest

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Для людей, народжених під цим знаком Зодіаку, рік Зеленої Дерев’яної Змії виявиться періодом радикальних змін і нових починань. Тарологи радять людям, які народилися в період з 23 жовтня до 21 листопада, відпустити минуле, щоб йти назустріч майбутньому і почати нове життя.

Знак Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Pinterest

Водолій — карта Таро "Смерть"

Для представників цього зодіакального знаку 2025 рік буде роком трансформації, коли закінчується старе і починається щось нове. Ця тарологічна карта рекомендує позбутися всього того, що більше не приносить Водоліям задоволення, і звільнити місце для нового життя.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Alamy

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку пощастить більше за інших у 2025 році за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть розійтися з коханими в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, для яких знаків Зодіаку січень 2025 року найважчий.

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11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

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