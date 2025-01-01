Яким знакам Зодіаку буде важко в січні 2025 — Таро прогноз

Процес розкладу на картах Таро. Фото: Alamy

Для представників декількох знаків зодіакального сузір’я січень 2025 року буде далеко не найлегшим. Тарологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку буде доволі важко на початку року Зеленої Дерев’яної Змії згідно з розкладами містичних карт Таро.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Рак — карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Ця тарологічна карта попереджає, що представники цього зодіакального знаку можуть вступити в конфлікти і стати учасниками справжньої конкуренції. Людей під цим знаком Зодіаку в січні можуть "збити зі шляху" заздрісники і опоненти, але ці виклики зміцнять їхню стійкість і відкриють нові можливості.

Тарологи радять представникам Раку залишатися стійкими і впевненими у собі, щоб подолати всі перешкоди на своєму шляху.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Правосуддя"

Ця тарологічна карта рекомендує представникам даного зодіакального знаку з відповідальністю підходити до своїх рішень. У січні ситуація, яка довго Терезів хвилювала, може, нарешті, вирішитися справедливим способом. Але успіх цих людей залежатиме від чесності та зрілості під час прийняття важких рішень.

Тарологи радять цим людям бути впевненими в тому, чим вони займаються, і тоді винагорода точно буде дуже швидко.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Помірність"

Ця тарологічна карта рекомендує представникам Скорпіону відшукати справжній баланс і гармонію в усіх сферах їхнього життя. У січні людям під цим зодіакальним знаком варто уникати крайнощів, причому, як в емоціях, так і в діях. Лише спокійній і обдуманий підхід допоможе Скорпіонам досягти своїх цілей.

Однак, тарологи рекомендують цим людям не забувати про те, як важливо інколи відпочивати і піклуватися про себе.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

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