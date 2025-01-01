Каким знакам Зодиака будет тяжело в январе 2025 — Таро прогноз

Процесс расклада на картах Таро. Фото: Alamy

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия январь 2025 года будет далеко не самым легким. Тарологи рассказали, каким трем знакам Зодиака будет тяжело в начале года Зеленой Деревянной Змеи согласно раскладам мистических карт Таро.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Рак — карта Таро "Пятерка Жезлов"

Эта тарологическая карта предупреждает, что представители зодиакального знака могут вступить в конфликты и стать участниками настоящей конкуренции. Людей под этим знаком Зодиака в январе могут "сбить с пути" завистники и оппоненты, но эти вызовы укрепят их стойкость и откроют новые возможности.

Тарологи советуют представителям Рака оставаться стойкими и уверенными в себе, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Правосудие"

Эта тарологическая карта рекомендует представителям данного зодиакального знака с ответственностью подходить к своим решениям. В январе ситуация, которая долго Весов волновала, может, наконец, решиться справедливым способом. Но успех этих людей будет зависеть от честности и зрелости при принятии трудных решений.

Тарологи советуют этим людям быть уверены в том, чем они занимаются, и тогда вознаграждение точно будет очень быстро.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Умеренность"

Эта тарологическая карта рекомендует представителям Скорпиона найти настоящий баланс и гармонию во всех сферах их жизни. В январе людям под этим зодиакальным знаком следует избегать крайностей, причем, как в эмоциях, так и в действиях. Лишь спокойный и обдуманный подход поможет Скорпионам достичь своих целей.

Однако, тарологи рекомендуют этим людям не забывать о том, как важно иногда отдыхать и заботиться о себе.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

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