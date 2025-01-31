День святого Валентина 2025 — классные идеи подарков мужчине

Женщина, которая дарит подарок своему мужчине. Фото: Dailymotion

Каждый год 14 февраля люди отмечают самый романтичный праздник года — День святого Валентина, в который партнеры обмениваются различными подарками. Мы рассказываем, что интересного можно подарить мужу на День влюбленных, чтобы он был счастливым.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших идей на подарок мужу на 14 февраля.

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Практические подарки

Если ваш любимый является практичным и рациональным человеком, то дарить ему что лишь бы что не нужно. В таком случае можно выбрать что-то из таких практичных подарков, как:

Согревающая одежда — шарф, варежки или вязаная шапка

Аксессуары — кошелек, сумка, ежедневник, рюкзак или именная ручка в футляре

Гаджеты — наушники, электронная книга, универсальный аккумулятор и т.д.

Наборы для ухода — расческа для бороды и усов, подарочный набор и т.д.

Подарок мужчине от женщины. Фото: Decorexpro

Подарки под хобби

Если вы знаете, чем увлекается ваш любимый, подберите ему на День влюбленных подарок в соответствии с его хобби. Этот подарок не только порадует его, но и покажет, что вы очень внимательны к своей второй половинке. Самыми лучшими идеями для такого подарка могут быть:

Для автомобилистов — видеорегистратор, чехлы с подогревом, пылесос для машины, органайзер и т.д.

Для игроманов или мужчин, которые постоянно работают за ноутбуком — карта памяти, настольная лампа, наушники, гарнитура для общения, подставка под ноутбук с эффектом охлаждения и т.д.

Для меломанов — футболка с логотипом, билет на концерт любимого исполнителя или группы, проигрыватель и т.д.

Для спортсменов — гантели, турник, одежда для спорта, фитнес-браслет, шагомер и т.д.

Для кулинаров — крутой набор ножей, набор для барбекю, фартук и т.д.

Девушка, которая дарит подарок любимому. Фото: Fado

Самые популярные подарки

Есть много подарков, которые обычно дарятся мужчинам, в частности, и на День святого Валентина. К списку таких подарков относятся:

Любимый парфюм

Элитный алкогольный напиток

Набор шоколада для настоящего мужчины

Парные футболки или футболка со словами "Самый лучший в мире мужчина"

Подушка

Деревянная подставка для телефона в виде сердца

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