Что нельзя дарить любимому человеку на День святого Валентина 2025 — худшие подарки

День святого Валентина 2025 — что не стоит дарить партнеру
Приближается День святого Валентина, который каждый год все влюбленные пары отмечают 14 февраля, а потому самое время позаботиться о подарке своему партнеру. Чтобы не испортить отношения со второй половинкой, узнайте, какие подарки категорически нельзя дарить ей на День влюбленных.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Худшие подарки для любимого человека на День святого Валентина
Деньги
Деньги — это всегда подходящий подарок, но только не на День святого Валентина. Дело в том, что так вашему любимому человеку может показаться, что вы даже не попытались узнать о том, чего бы ему хотелось, проявить свою фантазию и сделать вечер особенным.
Подарочные сертификаты
Такой подарок, как и деньги, может показаться простым и своеобразным способом "отмахнуться" от любимого человека. Поэтому если вы хотите подарить сертификат куда-то своей второй половинке, сделайте это не в самый романтичный праздник года.
Средства личной гигиены
Любые наборы по уходу за собой — это то, что человек может сам себе приобрести в любой день. Поэтому лучше отказаться от такого подарка на День влюбленных, ведь так ваш партнер может подумать, что вы намекаете на его плохую личную гигиену. К тому же, вы можете не угадать с брендом, ароматом и тому подобное.
Вещи для дома
Это можно подарить на любой праздник, но только не на День святого Валентина. Но к основному подарку вы можете приобрести красивые бокалы к вину и сам напиток.
Спортивный инвентарь
Не дарите любимому человеку инвентарь для спорта, ведь так он может подумать, что вы видите лишний вес у него. Поэтому лучше не рисковать, чтобы не обидеть партнера.
Подарки для собственных нужд
Никогда не дарите второй половинке то, что может удовлетворить ваши собственные потребности и соответствовать вашим интересам. Такие подарки могут намекать на то, что вы эгоистично и безразлично относитесь к желаниям своего партнера.
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