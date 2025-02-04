Что нельзя дарить любимому человеку на День святого Валентина 2025 — худшие подарки

Влюбленные, которые дарят друг другу подарки. Фото: Colourbox

Приближается День святого Валентина, который каждый год все влюбленные пары отмечают 14 февраля, а потому самое время позаботиться о подарке своему партнеру. Чтобы не испортить отношения со второй половинкой, узнайте, какие подарки категорически нельзя дарить ей на День влюбленных.

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Деньги

Деньги — это всегда подходящий подарок, но только не на День святого Валентина. Дело в том, что так вашему любимому человеку может показаться, что вы даже не попытались узнать о том, чего бы ему хотелось, проявить свою фантазию и сделать вечер особенным.

Подарочные сертификаты

Такой подарок, как и деньги, может показаться простым и своеобразным способом "отмахнуться" от любимого человека. Поэтому если вы хотите подарить сертификат куда-то своей второй половинке, сделайте это не в самый романтичный праздник года.

Подарок на День святого Валентина. Фото: Pinterest

Средства личной гигиены

Любые наборы по уходу за собой — это то, что человек может сам себе приобрести в любой день. Поэтому лучше отказаться от такого подарка на День влюбленных, ведь так ваш партнер может подумать, что вы намекаете на его плохую личную гигиену. К тому же, вы можете не угадать с брендом, ароматом и тому подобное.

Вещи для дома

Это можно подарить на любой праздник, но только не на День святого Валентина. Но к основному подарку вы можете приобрести красивые бокалы к вину и сам напиток.

Влюбленная пара на полу. Фото: Jagran

Спортивный инвентарь

Не дарите любимому человеку инвентарь для спорта, ведь так он может подумать, что вы видите лишний вес у него. Поэтому лучше не рисковать, чтобы не обидеть партнера.

Подарки для собственных нужд

Никогда не дарите второй половинке то, что может удовлетворить ваши собственные потребности и соответствовать вашим интересам. Такие подарки могут намекать на то, что вы эгоистично и безразлично относитесь к желаниям своего партнера.

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