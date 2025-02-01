День ангела у лютому 2025 — хто святкує іменини та як назвати дитину

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела — особливе свято для кожного християнина, адже воно пов'язане з небесним покровителем, який оберігає людину протягом усього життя. У лютому 2025 року чимало українців з чудовими іменами відзначать свої іменини, що стане нагодою подарувати їм теплі привітання. Також календар імен буде прекрасним джерелом натхнення для тих, хто обирає ім'я для новонародженої дитини.

Новини.LIVE розповідає, хто святкує іменини у лютому 2025 року та яке ім'я обрати для дитини за церковним лютневим календарем.

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Дізнайтеся, коли привітати рідних і знайомих, щоб не пропустити їхній особливий день:

У кого День ангела 1 лютого

Чоловічі імена: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

У кого День ангела 2 лютого

Чоловічі імена: Василь

У кого День ангела 3 лютого

Чоловічі імена: Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ганна (Анна).

У кого День ангела 4 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Катерина, Катаріна.

У кого День ангела 5 лютого

Чоловічі імена: Антон, Макар, Михайло.

Жіночі імена: Агата, Олександра, Василина.

У кого День ангела 6 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Себастьян, Юліан, Ян, Любомир.

Жіночі імена: Христина, Марія, Марфа.

У кого День ангела 7 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Лука, Петро.

У кого День ангела 8 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.

У кого День ангела 9 лютого

Чоловічі імена: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон, Ян.

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 10 лютого

Чоловічі імена: Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян.

Жіночі імена: Анна, Валентина, Галина.

У кого День ангела 11 лютого

Чоловічі імена: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.

У кого День ангела 12 лютого

Чоловічі імена: Олексій, Антон, Євген.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 13 лютого

Чоловічі імена: Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія.

У кого День ангела 14 лютого

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір.

У кого День ангела 15 лютого

Чоловічі імена: Олексій, Арсеній, Афанасій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян.

Жіночі імена: Єфросинія, Софія.

У кого День ангела 16 лютого

Чоловічі імена: Іван, Касьян.

У кого День ангела 17 лютого

Чоловічі імена: Данило, Веремій, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

У кого День ангела 18 лютого

Чоловічі імена: Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Анна, Маріанна, Марія, Пульхерія.

У кого День ангела 19 лютого

Чоловічі імена: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.

У кого День ангела 20 лютого

Чоловічі імена: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.

Дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 лютого

Чоловічі імена: Антон, Панас, Василь, Давид, Денис, Іван, Ігнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Пилип, Фома, Ян, Ярослав.

У кого День ангела 22 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ольга.

У кого День ангела 23 лютого

Чоловічі імена: Андрій, Панас, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Пилип, Ян.

Жіночі імена: Орися, Варвара, Єлизавета, Ірина, Параска.

У кого День ангела 24 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Мотрона.

У кого День ангела 25 лютого

Чоловічі імена: Іван, Іларіон, Ян.

У кого День ангела 26 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Антон, Євген, Тарас, Теодор, Федір.

У кого День ангела 27 лютого

Чоловічі імена: Іван, Микола, Петро, Севастіян, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 28 лютого

Чоловічі імена: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на лютий 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.