Церковний календар на лютий 2025 — які важливі свята зустрінемо за новим стилем

Віряни у церкві на Стрітення. Фото: pomisna.info

Останній місяць зими 2025 року насичений важливими церковними святами. За новим православним календарем, українські віряни у лютому відзначатимуть низку подій, що мають значення для духовного життя. Найбільше та найважливіше свято — Стрітення Господнє зустрінемо вже на початку місяця.

Новини.LIVE ділиться новим церковним календарем на лютий 2025 року, який допоможе не пропустити великі свята, поминальні дні та інші важливі релігійні події.

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У лютому 2025 року у церковному календарі відзначаються наступні релігійні свята і пам’ятні дати:

1 лютого — Передсвято Стрітення Господнього, святого мученика Трифона, Мучениць Перпетуї і Феліцитати, та інших мучеників;

— Передсвято Стрітення Господнього, святого мученика Трифона, Мучениць Перпетуї і Феліцитати, та інших мучеників; 2 лютого — Стрітення Господа нашого Ісуса Христа або Стрітення Господнє;

Ікона Стрітення Господнього у церкві. Фото: pomisna.info

3 лютого — Післясвято Стрітення Господнього , святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці, Праведних Симеона Богоприїмця і Анни, пророчиці;

— , святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці, Праведних Симеона Богоприїмця і Анни, пророчиці; 4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусіотського;

— святого преподобного Ісидора Пилусіотського; 5 лютого — святої мучениці Агафії, Святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського;

— святої мучениці Агафії, Святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського; 6 лютого — святителя Фотія, патріарха Константинопольського, святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана;

— святителя Фотія, патріарха Константинопольського, святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана; 7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;

— святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського; 8 лютого — святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії;

— святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії; 9 лютого — Віддання свята Стрітення Господнього , святого мученика Никифора, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського;

— , святого мученика Никифора, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського; 10 лютого — благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, святого мученика Харлампія;

— благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, святого мученика Харлампія; 11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського, праведної Феодори, імператриці Візантійської;

— святого священномученика Власія, єпископа Севастійського, праведної Феодори, імператриці Візантійської; 12 лютого — святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;

— святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, святого Мелетія, архієпископа Антіохійського; 13 лютого — Благовірного князя Костянтина Острозького, святого преподобного Мартиніана;

— Благовірного князя Костянтина Острозького, святого преподобного Мартиніана; 14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія, преподобного Ісакія, затворника Києво-Печерського;

— святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія, преподобного Ісакія, затворника Києво-Печерського; 15 лютого — святого апостола Онисима;

— святого апостола Онисима; 16 лютого — святих мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії та Ісаї;

— святих мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії та Ісаї; 17 лютого — святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани;

— святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани; 18 лютого — Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського;

— Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського; 19 лютого — святого апостола Архипа, преподобних Євгенія та Макарія, сповідників, пресвітерів Антіохійських;

— святого апостола Архипа, преподобних Євгенія та Макарія, сповідників, пресвітерів Антіохійських; 20 лютого — благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського, у Дальніх печерах, святого преподобного Льва, єпископа Катанського;

— благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського, у Дальніх печерах, святого преподобного Льва, єпископа Катанського; 21 лютого — святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського;

— святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського; 22 лютого — Поминальна субота (м'ясопусна);

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

23 лютого — святого священномученика Полікарпа;

— святого священномученика Полікарпа; 24 лютого — перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя (Предтечі);

— перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя (Предтечі); 25 лютого — про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;

— про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського; 26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського;

— святого Порфирія, єпископа Газського; 27 лютого — святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта;

— святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта; 28 лютого — святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового.

Поминальні дні у лютому 2025 року

У лютому буде лише один поминальний день — Вселенська батьківська субота (м'ясопусна) — 22 лютого.

Це день, коли в церкві поминають не тільки близьких і родичів, а й "усіх від віку спочилих" християн — тих, хто загинув в аваріях, подорожах, від голоду, холоду, стихійних лих, на війні.

Цю суботу також називають М'ясопусна поминальна субота — тобто, напередодні М'ясопусної неділі, Неділі про Страшний суд — третьої неділі підготовчого періоду перед Великим постом.

Дівчина зі свічкою молиться у церкві. Фото: pomisna.info

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