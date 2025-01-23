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Новий церковний календар на лютий 2025 — коли Стрітення Господнє

23 січня 2025 08:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Церковний календар на лютий 2025 — які важливі свята зустрінемо за новим стилем
Віряни у церкві на Стрітення. Фото: pomisna.info
Світлана Конюшенко - Редактор

Останній місяць зими 2025 року насичений важливими церковними святами. За новим православним календарем, українські віряни у лютому відзначатимуть низку подій, що мають значення для духовного життя. Найбільше та найважливіше свято — Стрітення Господнє зустрінемо вже на початку місяця. 

Новини.LIVE ділиться новим церковним календарем на лютий 2025 року, який допоможе не пропустити великі свята, поминальні дні та інші важливі релігійні події. 

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Церковний календар на лютий 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

У лютому 2025 року у церковному календарі відзначаються наступні релігійні свята і пам’ятні дати:

  • 1 лютого — Передсвято Стрітення Господнього, святого мученика Трифона, Мучениць Перпетуї і Феліцитати, та інших мучеників;
  • 2 лютого — Стрітення Господа нашого Ісуса Христа або Стрітення Господнє;

 

Коли Стрітення Господнє 2025 року
Ікона Стрітення Господнього у церкві. Фото: pomisna.info
  • 3 лютого — Післясвято Стрітення Господнього, святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці, Праведних Симеона Богоприїмця і Анни, пророчиці;
  • 4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусіотського;
  • 5 лютого — святої мучениці Агафії, Святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського;
  • 6 лютого — святителя Фотія, патріарха Константинопольського, святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана;
  • 7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;
  • 8 лютого — святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії;
  • 9 лютого — Віддання свята Стрітення Господнього, святого мученика Никифора, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського;
  • 10 лютого — благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, святого мученика Харлампія;
  • 11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського, праведної Феодори, імператриці Візантійської;
  • 12 лютого — святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, святителя Мелетія, архієпископа Харківського, святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;
  • 13 лютого — Благовірного князя Костянтина Острозького, святого преподобного Мартиніана;
  • 14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія, преподобного Ісакія, затворника Києво-Печерського;
  • 15 лютого — святого апостола Онисима;
  • 16 лютого — святих мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії та Ісаї;
  • 17 лютого — святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани;
  • 18 лютого — Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського;
  • 19 лютого — святого апостола Архипа, преподобних Євгенія та Макарія, сповідників, пресвітерів Антіохійських;
  • 20 лютого — благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського, у Дальніх печерах, святого преподобного Льва, єпископа Катанського;
  • 21 лютого — святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського;
  • 22 лютого — Поминальна субота (м'ясопусна);

 

Поминальні дні у лютому 2025 року
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info
  • 23 лютого — святого священномученика Полікарпа;
  • 24 лютого — перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя (Предтечі);
  • 25 лютого — про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;
  • 26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського;
  • 27 лютого — святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта;
  • 28 лютого — святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового.

Поминальні дні у лютому 2025 року

У лютому буде лише один поминальний день — Вселенська батьківська субота (м'ясопусна) — 22 лютого.

Це день, коли в церкві поминають не тільки близьких і родичів, а й "усіх від віку спочилих" християн — тих, хто загинув в аваріях, подорожах, від голоду, холоду, стихійних лих, на війні. 

Цю суботу також називають М'ясопусна поминальна субота — тобто, напередодні М'ясопусної неділі, Неділі про Страшний суд — третьої неділі підготовчого періоду перед Великим постом.

 

Поминальні дні у лютому 2025 року: коли Вселенська батьківська субота (м'ясопусна)
Дівчина зі свічкою молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Раніше ми писали, коли православні та католики святкуватимуть Великдень 2025 року. 

свята церква релігія календар Стрітення Господнє

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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