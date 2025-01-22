Коли Свято Трьох Святих у 2025 році — нова дата, що це за день

Свято Трьох Святих 2025 — коли і що означає цей день
Щороку всі віряни в церкві відзначають такий великий день, як Свято Трьох Святих. Ми розповідаємо, коли цьогоріч буде це свято за новим церковним календарем, що в християнстві означає цей день і ким були ці святі.
Новини.LIVE розповідає детально про це свято.
Коли в 2025 році буде Свято Трьох Святих
Не так давно церква перейшла зі старого григоріанського на новоюліанський календар, а тому багато великих свят зсунулися на 13 днів назад. Зокрема, це стосується і Свята Трьох Святих, яке цьогоріч буде відзначатися 30 січня.
Що таке Свято Трьох Святих
Свято Трьох Святих — це день, коли віряни в церкві вшановують пам’ять трьох великих отців Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоуста. Цей день вважається символом єдності християн і значення просвітництва, а святителі зробили великий внесок у духовний розвиток.
Наприклад, Василій Великий свого часу зробив такі речі, як:
- Поширював християнство
- Боровся проти єресей аріанства
- Написав "Шестоднев" і "Про Святого Духа", що стало основою вивчення православ’я
- Став символом мудрості, жертовності та смирення
Григорій Богослов, у свою чергу, досягнув таких результатів, як:
- Став архієпископом Константинополя, коли єресі розкололи це місто
- Написав "П’ять богословських слів"
- Об’єднав Церкву і привів людей до віри за допомогою своїх проповідей
А ось Іоанн Златоуст за своє життя зробив такі речі, як:
- Став архієпископом Константинополя
- Написав Божественну літургію, яка сьогодні досі вважається основою православного богослужіння
- Поборов розкіш духовенства
- Викривав несправедливість і гріхи влади
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