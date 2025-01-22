Коли Свято Трьох Святих у 2025 році — нова дата, що це за день

Віряни біля свічок у церкві. Фото: Sia.az

Щороку всі віряни в церкві відзначають такий великий день, як Свято Трьох Святих. Ми розповідаємо, коли цьогоріч буде це свято за новим церковним календарем, що в християнстві означає цей день і ким були ці святі.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

Читайте також:

Коли в 2025 році буде Свято Трьох Святих

Не так давно церква перейшла зі старого григоріанського на новоюліанський календар, а тому багато великих свят зсунулися на 13 днів назад. Зокрема, це стосується і Свята Трьох Святих, яке цьогоріч буде відзначатися 30 січня.

Що таке Свято Трьох Святих

Свято Трьох Святих — це день, коли віряни в церкві вшановують пам’ять трьох великих отців Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоуста. Цей день вважається символом єдності християн і значення просвітництва, а святителі зробили великий внесок у духовний розвиток.

Зображення святих Василія Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова. Фото ілюстративне: Pinterest

Наприклад, Василій Великий свого часу зробив такі речі, як:

Поширював християнство

Боровся проти єресей аріанства

Написав "Шестоднев" і "Про Святого Духа", що стало основою вивчення православ’я

Став символом мудрості, жертовності та смирення

Григорій Богослов, у свою чергу, досягнув таких результатів, як:

Став архієпископом Константинополя, коли єресі розкололи це місто

Написав "П’ять богословських слів"

Об’єднав Церкву і привів людей до віри за допомогою своїх проповідей

А ось Іоанн Златоуст за своє життя зробив такі речі, як:

Став архієпископом Константинополя

Написав Божественну літургію, яка сьогодні досі вважається основою православного богослужіння

Поборов розкіш духовенства

Викривав несправедливість і гріхи влади

Нагадаємо, ми писали про те, коли українці святкуватимуть День матері в 2025 році.

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні буде Великдень у 2025 році.

Також ми повідомляли про те, коли люди в Україні відзначатимуть День студента в 2025 році.