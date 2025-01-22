Когда Праздник Трех Святых в 2025 году — новая дата, что это за день

Праздник Трех Святых 2025 — когда и что означает этот день
Каждый год все верующие в церкви отмечают такой большой день, как Праздник Трех Святых. Мы рассказываем, когда в этом году будет этот праздник по новому церковному календарю, что в христианстве означает этот день и кем были эти святые.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.
Когда в 2025 году будет Праздник Трех Святых
Не так давно церковь перешла со старого григорианского на новоюлианский календарь, а потому многие большие праздники сдвинулись на 13 дней назад. В частности, это касается и Праздника Трех Святых, который в этом году будет отмечаться 30 января.
Что такое Праздник Трех Святых
Праздник Трех Святых — это день, когда верующие в церкви чтят память трех великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Этот день считается символом единства христиан и значения просвещения, а святители внесли большой вклад в духовное развитие.
Например, Василий Великий в свое время сделал такие вещи, как:
- Просвещал христианство
- Боролся против ересей арианства
- Написал "Шестоднев" и "О Святом Духе", что стало основой изучения православия
- Стал символом мудрости, жертвенности и смирения
Григорий Богослов, в свою очередь, достиг таких результатов, как:
- Стал архиепископом Константинополя, когда ереси раскололи этот город
- Написал "Пять богословских слов"
- Объединил Церковь и привел людей к вере с помощью своих проповедей
А вот Иоанн Златоуст за свою жизнь сделал такие вещи, как:
- Стал архиепископом Константинополя
- Написал Божественную литургию, которая сегодня до сих пор считается основой православного богослужения
- Поборол роскошь духовенства
- Обличал несправедливость и грехи власти
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