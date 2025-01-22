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Праздник Трех Святых 2025 — когда и что означает этот день

22 января 2025 07:40
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда Праздник Трех Святых в 2025 году — новая дата, что это за день
Верующие возле свечей в церкви. Фото: Sia.az
Светлана Конюшенко - Редактор

Каждый год все верующие в церкви отмечают такой большой день, как Праздник Трех Святых. Мы рассказываем, когда в этом году будет этот праздник по новому церковному календарю, что в христианстве означает этот день и кем были эти святые.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Когда в 2025 году будет Праздник Трех Святых

Не так давно церковь перешла со старого григорианского на новоюлианский календарь, а потому многие большие праздники сдвинулись на 13 дней назад. В частности, это касается и Праздника Трех Святых, который в этом году будет отмечаться 30 января.

Что такое Праздник Трех Святых

Праздник Трех Святых — это день, когда верующие в церкви чтят память трех великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Этот день считается символом единства христиан и значения просвещения, а святители внесли большой вклад в духовное развитие.

Святые Иоанн, Григорий и Василий
Изображение святых Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Фото иллюстративное: Pinterest

Например, Василий Великий в свое время сделал такие вещи, как:

  • Просвещал христианство
  • Боролся против ересей арианства
  • Написал "Шестоднев" и "О Святом Духе", что стало основой изучения православия
  • Стал символом мудрости, жертвенности и смирения

Григорий Богослов, в свою очередь, достиг таких результатов, как:

  • Стал архиепископом Константинополя, когда ереси раскололи этот город
  • Написал "Пять богословских слов"
  • Объединил Церковь и привел людей к вере с помощью своих проповедей

А вот Иоанн Златоуст за свою жизнь сделал такие вещи, как:

  • Стал архиепископом Константинополя 
  • Написал Божественную литургию, которая сегодня до сих пор считается основой православного богослужения
  • Поборол роскошь духовенства
  • Обличал несправедливость и грехи власти

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