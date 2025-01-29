Календар свят на лютий 2025 — коли вихідні дні та дати важливих подій

Українці відзначають державне свято. Фото: УНІАН

Лютий — місяць, який завершує зиму, поступово наближаючи нас до весни. На жаль, для України він складний, наповнений смутком та скорботою. Розстріли на Майдані, окупація Криму, початок повномасштабного вторгнення росії — все це сталося у лютому. Та водночас цей місяць наповнений датами, що об'єднують українців у пам'яті про минуле та надії на майбутнє. День військового журналіста України, День Герба України, День Героїв Небесної Сотні — події, які чекатимуть на нас.

Новини.LIVE публікує для Вас календар свят та пам'ятних дат на лютий 2025 року, який допоможе залишатися у курсі усіх великих та важливих подій України.

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Останній місяць зими не принесе жодних додаткових вихідних українцям. Зокрема через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Традиційно у лютому буде 28 днів, з них:

робочі — 20;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними в останній місяць зими стануть такі дати:

1 та 2 лютого;

8 та 9 лютого;

15 та 16 лютого;

22 та 23 лютого.

Годинник, календар та канцелярія. Фото: freepik.com

Календар свят у лютому 2025 року

Коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у лютому 2025 року, дізнавайтесь у нашому календарі:

1 лютого — День Робінзона Крузо, Всесвітній день боротьби з аспергільозом, Всесвітній день хіджабу;

— День Робінзона Крузо, Всесвітній день боротьби з аспергільозом, Всесвітній день хіджабу; 2 лютого — День бабака, День поінформованості про ревматоїдний артрит, Всесвітній день укулеле;

— День бабака, День поінформованості про ревматоїдний артрит, Всесвітній день укулеле; 3 лютого — День годування птахів, Міжнародний день золотистого ретрівера, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, Всесвітній день вільного кохання;

— День годування птахів, Міжнародний день золотистого ретрівера, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, Всесвітній день вільного кохання; 4 лютого — День безпечної Мережі, Всесвітній день боротьби проти рака, Міжнародний день людського братерства;

— День безпечної Мережі, Всесвітній день боротьби проти рака, Міжнародний день людського братерства; 5 лютого — День Державної спеціальної служби транспорту в Україні , Всесвітній день читання вголос.

— , Всесвітній день читання вголос. 6 лютого — Всесвітній день кіно, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день оптиміста, Міжнародний день бармена;

— Всесвітній день кіно, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день оптиміста, Міжнародний день бармена; 7 лютого — День народження вогнегасника;

— День народження вогнегасника; 8 лютого — Міжнародний день шотландського віскі, День пропозиції руки та серця;

— Міжнародний день шотландського віскі, День пропозиції руки та серця; 9 лютого — Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Всесвітній день шлюбу, Міжнародний день піци;

— Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Всесвітній день шлюбу, Міжнародний день піци; 10 лютого — Міжнародний день боротьби з епілепсією;

— Міжнародний день боротьби з епілепсією; 11 лютого — День працівників органів РАГСу (РАЦСу) , Міжнародний день жінок та дівчат в науці, Всесвітній день хворого, День безпечного Інтернету;

— , Міжнародний день жінок та дівчат в науці, Всесвітній день хворого, День безпечного Інтернету; 12 лютого — Міжнародний день проти використання дітей-солдатів, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму);

— Міжнародний день проти використання дітей-солдатів, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму); 13 лютого — Міжнародний день жіночої дружби , Міжнародний день любові до себе, Міжнародний день шаурми, Всесвітній день радіо, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива;

— , Міжнародний день любові до себе, Міжнародний день шаурми, Всесвітній день радіо, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива; 14 лютого — День святого Валентина (День закоханих) , День комп'ютерника, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця, Міжнародний день дарування книг;

— , День комп'ютерника, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця, Міжнародний день дарування книг; 15 лютого — День кіберспорту в Україні , Міжнародний день самотності, Міжнародний день онкохворої дитини; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;

— , Міжнародний день самотності, Міжнародний день онкохворої дитини; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав; 16 лютого — День військового журналіста України , Всесвітній день китів;

— , Всесвітній день китів; 17 лютого — День спонтанного прояву доброти;

— День спонтанного прояву доброти; 19 лютого — День державного герба України , Всесвітній день захисту морських ссавців;

— , Всесвітній день захисту морських ссавців; 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні , День початку російської агресії проти України (саме цього дня у 2014 році розпочалась військова операція з метою окупації Криму), День соціальної справедливості в Україні , Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, Всесвітній день управління інформацією;

— , (саме цього дня у 2014 році розпочалась військова операція з метою окупації Криму), , Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, Всесвітній день управління інформацією; 21 лютого — Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода;

— Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода; 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день роздумів, Всесвітній день енцефаліту;

— Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день роздумів, Всесвітній день енцефаліту; 23 лютого — Всесвітній день взаєморозуміння і миру;

— Всесвітній день взаєморозуміння і миру; 24 лютого — Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну ;

— ; 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;

— День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ; 26 лютого — День кримського спротиву російській окупації ;

— ; 27 лютого — Міжнародний день оптиміста, Всесвітній день неурядових організацій, День обізнаності про аносмію, Міжнародний день полярного ведмедя;

— Міжнародний день оптиміста, Всесвітній день неурядових організацій, День обізнаності про аносмію, Міжнародний день полярного ведмедя; 28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних Сил, День працівників патрульно-постової служби України, Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день кравців, Всесвітній день рідкісних захворювань.

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