Перехід на літній час 2025 в Україні — нові правила і коли переводять стрілки годинника

Молода дівчина, яка тримає настінний годинник. Фото: Freepik

В Україні двічі на рік переводять годинники на зимовий і літній час, але минулого року виникли певні суперечки стосовно цієї теми. Тому ми пояснюємо, що необхідно знати про перехід України на літній час у 2025 році.

Новини.LIVE розповідає про це детально.

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Минулого року Україна перевела годинники на зимовий час, який повинен був бути останнім. Справа в тому, що народні депутати вирішили скасувати літній і залишити зимовий час. Тобто, українцям більше не потрібно було б переводити годинники на годину вперед.

Однак, президент України Володимир Зеленський не підписав відповідний законопроєкт, а тому літній час поки залишається.

Процес переведення годинника зі стрілками. Фото: Freepik

Коли і як переводити годинники на літній час

Традиційно українці переводять годинники на літній час в останню неділю березня, а цього року — це 30 березня. Тобто, цього дня стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину вперед. Тобто, темніти надворі буде пізніше, а українці спатимуть на одну годину менше.

Різні гаджети, зокрема, смартфони, планшети, комп’ютери і розумні годинники зроблять це автоматично, а ось звичайні годинники зі стрілками потрібно буде перевести вручну.

Переведення стрілок годинника на руці. Фото: Contramuro

Як готуватися до переведення годинників на літній час

Не дивлячись на те, що годинники будуть переводитися аж наприкінці березня, лікарі рекомендують починати готуватися до цього вже зараз, адже для будь-якого організму — це справжній стрес. Перш за все, за один або два тижні до переходу на літній час необхідно лягати раніше і прокидатися швидше.

Також варто більше прогулюватися в скверах і парках і намагатися не користуватися гаджетами перед сном.

Нагадаємо, ми писали про те, що українці думають про скасування переведення годинників на літній час.

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