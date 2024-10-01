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Нам натякали всі ці роки — серіали, де знайшли відсилання до злочинів P.Diddy

1 жовтня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
Скандал з P.Diddy — культові серіали, де знайшли відсилання до злочинів репера
Американський репер P.Diddy на церемонії Grammy Awards у Лос-Анджелесі в 2020 році. Фото: The Mirror
Микита Шевченко - Редактор

Не так давно у США "спалахнув" серйозний скандал, який пов’язаний з репером P.Diddy (Шон Комбс. — Ред.). Виявляється, про його злочини з "білими вечірками" нам говорили в деяких відомих серіалах, а ось в яких саме, дізнайтеся нижче. 

Новини.LIVE розповідає про серіали, пов’язані зі скандальним репером P.Diddy.

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Серіали, в яких знайшли відсилання до злочинів P.Diddy

Надприродне (2005 рік)

У культовій драмі "Надприродне" помітили деякий натяк на злочини репера P.Diddy. Йдеться про 12 серію шостого сезону з назвою "Немов незаймана", яка натякає на "білі вечірки" американського репера. У центрі сюжету — Дін і Сем Вінчестери, які намагаються з’ясувати причини зникнення незайманих дівчат-підлітків. 

Згодом чоловіки знаходять молоду дівчину, яка змогла втекти від злочинця, і дізнаються, що він був схожий на великого кажана. Один з братів заявляє, що істота, яка "любить незайманих і золото", — це P.Diddy.

Фильм "Сверхъестественное"
Сцена з 12 серії 6 сезону фільму "Надприродне". Фото: Fandom

Сімпсони (1989 рік)

У всесвітньо відомому мультфільму також помітили натяк на діяльність репера. Йдеться про 28 сезон стрічки під назвою "Великий Фетсбі", тобто натяк на "Великого Гетсбі", де персонаж влаштовував гучні вечірки. За сюжетом — чоловік, схожий на P.Diddy, влаштовує гучну вечірку, де всі одягнені в біле вбрання.

Хто такий P.Diddy і який скандал з ним пов’язаний

P.Diddy (Шон Комбс. — Ред.) — це 54-річний американський репер, співак і музичний продюсер, який народився у США. Чоловік, доходи якого "перевалюють" за 90 мільйонів доларів, впродовж багатьох років влаштовував так звані "білі вечірки".

P.Diddy
Репер P.Diddy на церемонії 
Billboard Music Awards в Нью-Йорку в 2022 році. Фото: Daily Mail

На вечірках були співачки Дженніфер Лопес і Бейонсе, репер Каньє Вест, родина Кардаш’ян, зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо та інші представники шоу-бізнесу. Всі гості на заході повинні були бути в білих нарядах і виконувати певні завдання.

Люди на вечірках просто веселилися доти, доки хтось не постукає по плечу. Після ночі вони повинні були заховатися в прихованій частині будинку. 

Що відомо про хід розслідування справи P.Diddy

Колишні репера звинуватили його в статевому насильстві, тому викликали поліцію, яка почала обшукувати два маєтки P.Diddy. Правоохоронці знайшли в будинках репера наркотичні препарати, зброю, десь одну тисячу пляшок дитячої олійки та лубриканти — все це репер використовував на вечірках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Відомо, що 16 вересня 2024 року репера заарештували, не давши йому вийти під заставу. Його звинувачують у таких речах, як:

  • Сутенерство
  • Насильство
  • Сексуальна експлуатація
  • Рекет
  • Перевезення людей задля проституції

Наразі американський репер перебуває у слідчому ізоляторі та чекає на судове засідання, яке відбудеться найближчими днями.

Нагадаємо, ми писали про те, що скандального американського репера P.Diddy перевели у слідчий ізолятор. 

Раніше ми розповідали про те, що репер 50 Cent презентує документальний фільм про злочини P.Diddy.

Також ми повідомляли про те, що менеджмент співачки Дженніфер Лопес чекає на судове засідання зі скандальним репером P.Diddy.

секс-скандал кіно серіал Дженіфер Лопес Леонардо Ді Капріо P.Diddy

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