Скандал з P.Diddy — культові серіали, де знайшли відсилання до злочинів репера

Американський репер P.Diddy на церемонії Grammy Awards у Лос-Анджелесі в 2020 році. Фото: The Mirror

Не так давно у США "спалахнув" серйозний скандал, який пов’язаний з репером P.Diddy (Шон Комбс. — Ред.). Виявляється, про його злочини з "білими вечірками" нам говорили в деяких відомих серіалах, а ось в яких саме, дізнайтеся нижче.

Новини.LIVE розповідає про серіали, пов’язані зі скандальним репером P.Diddy.

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Надприродне (2005 рік)

У культовій драмі "Надприродне" помітили деякий натяк на злочини репера P.Diddy. Йдеться про 12 серію шостого сезону з назвою "Немов незаймана", яка натякає на "білі вечірки" американського репера. У центрі сюжету — Дін і Сем Вінчестери, які намагаються з’ясувати причини зникнення незайманих дівчат-підлітків.

Згодом чоловіки знаходять молоду дівчину, яка змогла втекти від злочинця, і дізнаються, що він був схожий на великого кажана. Один з братів заявляє, що істота, яка "любить незайманих і золото", — це P.Diddy.

Сцена з 12 серії 6 сезону фільму "Надприродне". Фото: Fandom

Сімпсони (1989 рік)

У всесвітньо відомому мультфільму також помітили натяк на діяльність репера. Йдеться про 28 сезон стрічки під назвою "Великий Фетсбі", тобто натяк на "Великого Гетсбі", де персонаж влаштовував гучні вечірки. За сюжетом — чоловік, схожий на P.Diddy, влаштовує гучну вечірку, де всі одягнені в біле вбрання.

Хто такий P.Diddy і який скандал з ним пов’язаний

P.Diddy (Шон Комбс. — Ред.) — це 54-річний американський репер, співак і музичний продюсер, який народився у США. Чоловік, доходи якого "перевалюють" за 90 мільйонів доларів, впродовж багатьох років влаштовував так звані "білі вечірки".

Репер P.Diddy на церемонії

Billboard Music Awards в Нью-Йорку в 2022 році. Фото: Daily Mail

На вечірках були співачки Дженніфер Лопес і Бейонсе, репер Каньє Вест, родина Кардаш’ян, зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо та інші представники шоу-бізнесу. Всі гості на заході повинні були бути в білих нарядах і виконувати певні завдання.

Люди на вечірках просто веселилися доти, доки хтось не постукає по плечу. Після ночі вони повинні були заховатися в прихованій частині будинку.

Що відомо про хід розслідування справи P.Diddy

Колишні репера звинуватили його в статевому насильстві, тому викликали поліцію, яка почала обшукувати два маєтки P.Diddy. Правоохоронці знайшли в будинках репера наркотичні препарати, зброю, десь одну тисячу пляшок дитячої олійки та лубриканти — все це репер використовував на вечірках.

Відомо, що 16 вересня 2024 року репера заарештували, не давши йому вийти під заставу. Його звинувачують у таких речах, як:

Сутенерство

Насильство

Сексуальна експлуатація

Рекет

Перевезення людей задля проституції

Наразі американський репер перебуває у слідчому ізоляторі та чекає на судове засідання, яке відбудеться найближчими днями.

Нагадаємо, ми писали про те, що скандального американського репера P.Diddy перевели у слідчий ізолятор.

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Також ми повідомляли про те, що менеджмент співачки Дженніфер Лопес чекає на судове засідання зі скандальним репером P.Diddy.