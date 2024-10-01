Скандал с P.Diddy — культовые сериалы, где нашли отсылку к преступлениям рэпера

Американский рэпер P.Diddy на церемонии Grammy Awards в Лос-Анджелесе в 2020 году. Фото: The Mirror

Не так давно в США "вспыхнул" серьезный скандал, связанный с рэпером P.Diddy (Шон Комбс. — Ред.). Оказывается, о его преступлениях с "белыми вечеринками" нам говорили в некоторых известных сериалах, а вот в каких именно, узнайте ниже.

Новини.LIVE рассказывает о сериалах, связанных со скандальным рэпером P.Diddy.

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Сверхъестественное (2005 год)

В культовой драме "Сверхъестественное" заметили некоторый намек на преступления рэпера P.Diddy. Речь идет о 12 серии шестого сезона с названием "Словно девственница", которая намекает на "белые вечеринки" американского рэпера. В центре сюжета — Дин и Сэм Винчестеры, пытающиеся выяснить причины исчезновения девственниц-подростков.

Впоследствии мужчины находят молодую девушку, которая смогла убежать от преступника, и узнают, что он был похож на большую летучую мышь. Один из братьев заявляет, что существо, которое "любит девственников и золото", — это P.Diddy.

Сцена из 12 серии 6 сезона фильма "Сверхъестественное". Фото: Fandom

Симпсоны (1989 год)

Во всемирно известном мультфильме также был замечен намек на деятельность рэпера. Речь идет о 28 сезоне ленты под названием "Великий Фэтсби", то есть намек на "Великого Гэтсби", где персонаж устраивал громкие вечеринки. По сюжету — мужчина, похожий на P.Diddy, устраивает громкую вечеринку, где все одеты в белые наряды.

Кто такой P.Diddy и какой скандал с ним связан

P.Diddy (Шон Комбс. — Ред.) — это 54-летний американский рэпер, певец и музыкальный продюсер, родившийся в США. Мужчина, доходы которого "переваливают" за 90 миллионов долларов, на протяжении многих лет устраивал так называемые "белые вечеринки".

Рэпер P.Diddy на церемонии

Billboard Music Awards в Нью-Йорке в 2022 году. Фото: Daily Mail

На вечеринках были певицы Дженнифер Лопес и Бейонсе, рэпер Канье Уэст, семья Кардашьян, звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо и другие представители шоу-бизнеса. Все гости на мероприятии должны были быть в белых нарядах и выполнять определенные задания.

Люди на вечеринках просто веселились, пока кто-то не постучит по плечу. После полуночи они должны были спрятаться в скрытой части дома.

Что известно о ходе расследования дела P.Diddy

Бывшие рэпера обвинили его в половом насилии, поэтому вызвали полицию, которая начала обыскивать два особняка P.Diddy. Правоохранители нашли в домах рэпера наркотические препараты, оружие, почти одну тысячу бутылок детского масла и лубриканты — все это рэпер использовал на вечеринках.

Известно, что 16 сентября 2024 года рэпера арестовали, не дав ему выходить под залог. Его обвиняют в таких вещах, как:

Сутенерство

Насилие

Сексуальная эксплуатация

Рекет

Перевозка людей для проституции

В настоящее время американский рэпер находится в следственном изоляторе и ждет судебного заседания, которое состоится в ближайшие дни.

Напомним, мы писали о том, что скандального американского рэпера P.Diddy перевели в следственный изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер 50 Cent представит документальный фильм о преступлениях P.Diddy.

Также мы сообщали о том, что менеджмент певицы Дженнифер Лопес ждет судебного заседания со скандальным рэпером P.Diddy.