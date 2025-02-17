Минимальная зарплата в Украине — что будет с выплатами с 1 марта 2025 года

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Заработная плата является главным мотиватором для работников выполнять свои профессиональные обязанности. Ее размер часто становится решающим фактором при выборе места работы. Важное значение также имеет минимальная заработная плата, которая регулируется на государственном уровне и ежегодно корректируется в соответствии с экономическими изменениями в стране.

О том, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 марта, отмечается в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Минимальная заработная плата — это гарантированный государством минимум оплаты за месячный (или почасовой) объем выполненной работы. Она является обязательной для всех работников независимо от типа собственности предприятия.

Трудовое законодательство определяет, что для получения минимальной зарплаты необходимо отработать 40 часов в неделю, что соответствует стандартной пятидневной рабочей неделе с 8-часовым рабочим днем и двумя выходными.

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" от 14 сентября 2024 года №12000, минимальная заработная плата с 1 января 2025 года будет оставаться на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о возможном повышении минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.

На сколько предлагают повысить минимальную зарплату в 2025 году

Если новый законопроект будет принят, в 2025 году украинцы могут ожидать постепенное повышение минимальной зарплаты. Увеличение предлагают провести в три этапа:

С 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн за час). С 1 июля — до 10 100 грн (61 грн за час). С 1 октября — до 11 184 грн (68 грн в час).

Это повышение должно обеспечить постепенное улучшение благосостояния граждан и адаптацию к экономическим реалиям в стране. Однако все зависит от решения властей.

Ранее мы писали, что правительство Украины утвердило изменения, которые устанавливают одинаковую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников дошкольных учреждений — 56 дней. Это предусмотрено Законом Украины "О дошкольном образовании" и направлено на улучшение условий труда и социальную защиту педагогов.

Также мы рассказывали, что социальная поддержка — это материальная или иная помощь, которую предоставляют государство или организации для улучшения благосостояния граждан. Она охватывает лиц, которые столкнулись со сложными обстоятельствами, такими как безработица, инвалидность, потеря кормильца, пенсионный возраст или низкий доход.