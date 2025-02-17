Мінімальна зарплата в Україні — що буде з виплатами з 1 березня 2025

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Заробітна плата є головним мотиватором для працівників виконувати свої професійні обов’язки. Її розмір часто стає вирішальним фактором під час вибору місця роботи. Важливе значення також має мінімальна заробітна плата, яка регулюється на державному рівні та щорічно коригується відповідно до економічних змін в країні.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 березня, зазначається у Законі "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Читайте також:

Якою буде мінімалка в березні 2025 року

Мінімальна заробітна плата — це гарантований державою мінімум оплати за місячний (або погодинний) обсяг виконаної роботи. Вона є обов’язковою для всіх працівників незалежно від типу власності підприємства.

Трудове законодавство визначає, що для отримання мінімальної зарплати необхідно відпрацювати 40 годин на тиждень, що відповідає стандартному п’ятиденному робочому тижню з 8-годинним робочим днем та двома вихідними.

Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14 вересня 2024 року №12000, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишатиметься на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт щодо можливого підвищення мінімальної зарплати, пенсій та прожиткового мінімуму.

На скільки пропонують підвищити мінімальну зарплату у 2025 році

Якщо новий законопроєкт буде прийнято, у 2025 році українці можуть очікувати поступове підвищення мінімальної зарплати. Збільшення пропонують провести в три етапи:

З 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн за годину). З 1 липня — до 10 100 грн (61 грн за годину). З 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн за годину).

Це підвищення має забезпечити поступове покращення добробуту громадян та адаптацію до економічних реалій в країні. Однак все залежить від рішення влади.

Раніше ми писали, що уряд України затвердив зміни, які встановлюють однакову тривалість щорічної оплачуваної відпустки для всіх працівників дошкільних закладів — 56 днів. Це передбачено Законом України "Про дошкільну освіту" та спрямовано на покращення умов праці й соціальний захист педагогів.

Також ми розповідали, що соціальна підтримка — це матеріальна або інша допомога, яку надають держава чи організації для покращення добробуту громадян. Вона охоплює осіб, які зіткнулися зі складними обставинами, такими як безробіття, інвалідність, втрата годувальника, пенсійний вік чи низький дохід.