Податкова розіслала електронні листи українцям — про що попередила

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Державна податкова служба почала розсилати українцям електронні листи з інформацією про сплату грошового зобов’язання. Власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, повинні заплатити щорічний податок протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення-рішення від ДПС.

Про це розповів адвокат Богдан Янків у власному Telegram-каналі.

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Традиційно платникам надсилали паперові повідомлення через Укрпошту з інформацією про суму нарахування, об’єкти оподаткування, граничні терміни сплати тощо. Але в ДПС вирішили перейти на електронний формат комунікації. Відтепер українці зможуть побачити актуальні відомості в Кабінеті платника податків.

"Замість документів у формі повідомлень-рішень, які розсилає Укрпошта, не завжди за актуальною адресою, тепер всю необхідну інформацію про суми нарахувань, об'єкти, наявність пільг, заборгованості, посилання з реквізитами для сплати ви можете побачити в електронному кабінеті платника податків", — йдеться в листі.

Для отримання документів необхідно виконати певний алгоритм дій. ФОПи мають:

у розділі "Ведення звітності" перейти на закладку "Створити";

обрати "Заява про бажання отримувати документи через Електронний кабінет" (F1391602);

натиснути кнопку "Створити";

заповнити поле "Електронна адреса";

накласти кваліфікований електронний підпис;

натиснути "Надіслати документ".

Для громадян, які не зареєстрували ФОП, алгоритм схожий, окрім перших кількох кроків. Треба зайти в розділ "Додатково" і перейти у "Ведення звітності", після чого здійснити описані маніпуляції. Це допоможе українцям забути про листування поштою, отримуючи інформацію на електронну адресу.

Зауважимо, у 2025 році власники житлової нерухомості сплачують податок за 2024 рік. До 1 липня відбуватиметься розсилка повідомлень від ДПС, а розрахунок необхідно здійснити протягом 60 днів. Податок поширюється на об’єкти площею понад 60 кв.м (квартири), понад 120 кв.м (будинки) і понад 180 кв.м (інші типи житла).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в деяких ФОПів може виникнути несподіваний борг з єдиного соціального внеску. Якщо підприємець одночасно працює на іншого роботодавця, то керівник повинен сплачувати ЄСВ за нього. Проте інколи платіж може не досягати мінімально допустимого розміру.

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