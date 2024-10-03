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В сети P. Diddy подозревают в издевательствах над Джастином Бибером — доводы

3 октября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
P. Diddy подозревают в развращении юного Джастина Бибера
Американский рэпер P. Diddy и певец Джастин Бибер. Фото: instagram/usweekly
Валерия Соколенко - Редактор

Арестованного рэпера P. Diddy подозревают в развращении певца Джастина Бибера. В сети распространяется теория, что музыкальный продюсер использовал его, будучи наставником.

Редакция Новини.LIVE рассказывает ужасающие подробности.

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P. Diddy развращал юного Джастина Бибера?

После ареста американского музыкального продюсера и репера P. Diddy в сети начали появиться разные теории заговоров. Одна из них касается певца Джастина Бибера. Пользователи соцсетей считают, что подозреваемый в сексуальном насилии и сутенерстве совершал преступления и над своим протеже.

 P. Diddy издевался над Джастином Бибером
Юный Джастин Бибер с P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

Джастин Бибер стал популярным в 15-летнем возрасте. Под крыло совсем молодого артиста взял тогда уже прогрессивный продюсер P. Diddy. Он не просто помогал мальчику строить карьеру, но делал на этом шоу. Остался с ним на 48 часов. Накануне подарил дорогой автомобиль. В сети полагают, что тогда и началось насилие над Бибером.

@dailymail

'Creepy' clip Diddy with young Justin Bieber resurfaces. Этот день мешает после Diddy's home был согласован с Homeland Security, как часть траффикации. #usher #bieber #diddy #creepy #breakingnews #news #justinbieber #resurfaced #LA

♬ original sound - Daily Mail

Сразу после этих двух дней наедине со взрослым мужчиной и его друзьями, в сети появилось видео, на котором юному Биберу очень плохо. Он находится в алкогольном или наркотическом опьянении.

 

В дальнейшем артист растет в компании музыкального продюсера и, как позже, в интервью расскажет — никому не пожелает такого детства. Он неоднократно указывает, что видел слишком много и был сильно травмирован. После сотни громких вечеринок, обнажения, скандалов и прочих инцидентов Бибер чувствует себя удрученно.

Джастин Бибер на "белых вечеринках"
Джастин Бибер с вечеринкой с P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

Пользователи соцсетей также заметили, что на одном из шоу Джастин Бибер в 17-летнем возрасте ведет себя странно. Он очень переживает, когда ведущая тянется к его колену и даже дергается.

Не менее ужасающе себя чувствовал певец и под очередного награждения. Когда одна из ведущих решила его поцеловать и достаточно откровенно щипнула за ягодицы. Певец был удивлен, расстроен и даже заявил о своих чувствах.

"Я чувствую себя изнасилованным", — сказал тогда певец, но публика восприняла это как шутку.

Самое убедительное доказательство того, что Джастин Бибер страдал от общения с P. Diddy и его окружения — это выход песни и клипа Yummy. В ней артист рассказывает о том, что ему было тяжело взрослеть, переживать подростковый возраст среди звезд и он не пожелает такого никому.

В сети считают, что фраза You got that yummy созвучна You got the young me. То есть он говорит, что его могли "приобрести молодым". Также мы видим намеки и на "белые вечеринки". Бибер заходит в ресторан через черный ход, внутри играют подростки музыканты, а за столами сидят старцы, словно "покупающие" это развлечение.

Самой главной подсказкой становится голубой торт, олицетворяющий педофилию. А на тарелке после трапезы остается только фото Джастина в подростковом возрасте.

Клип "Yummy" Джастина Бибера намекает на преступления P. Diddy
Клип Юммы Джастина Бибера. Фото: скриншот

В то же время красноречиво говорит бекстейдж создания этого клипа. На видео заметно, как Биберу тяжело даются съемки, он мучается, рыдает и закрывается в себе. Он ментально разрушен и опечален, что контрастирует с настроениями в музыкальном ролике. Также артист очень возмущен, когда на шоу над ним посмеивается ведущий.

Сторонники Джастина Бибера и теории заговора считают, что певец знал всю преступную деятельность P. Diddy, в которой его обвиняют. Он просто не мог рассказать полиции, потому что стал заложником системы, которая сломала его психику. На фотографиях из "белых вечеринок" арестованного продюсера можно заметить, как некомфортно себя чувствует Бибер.

Напомним, что во время обыска имения P. Diddy полиция обнаружила огнестрельное оружие, наркотики и тысячи бутылок лубрикантов и детского масла. Также артисты Канье Вест и Джастин Бибер много лет намекали на преступления P. Diddy.

В сети P. Diddy и Бейонсе подозревают в убийстве Майкла Джексона и еще двух певиц. Также в известных сериалах нашли отсылки на преступления рэпера.

Недавно на P. Diddy подали иски еще 120 человек, среди них есть совсем маленький ребенок.

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