Короткие волосы сейчас в тренде — 5 стрижек, что стоит попробовать

Смелые и стильные — 5 коротких стрижек, которые покорят 2025 год
Новая прическа — это всегда крутой способ освежить образ и добавить уверенности. Если хочется перемен, но не знаете, что выбрать, вот подборка самых модных коротких стрижек, которые будут в тренде в 2025 году.
Эту подборку сделал Cosmopolitan Ukraine.
Трендовые стрижки для коротких волос
МИКРОБОБ
Лаконичный и стильный боб длиной до подбородка — одна из главных причесок этого года. Простой в уходе, универсальный и подходит почти всем.
ПИКСИ
Пикси акцентирует внимание на чертах лица, делает линию шеи изящнее, а еще позволяет играть со стилем: можно добавить текстуру или пригладить для эффекта "глянца". Если хочется идеального финиша, стоит попробовать стайлинговый крем Crème for Style от Oribe — он не утяжеляет волосы, сохраняя их подвижными и ухоженными.
SHORT SHAG
Эту прическу еще называют mini mullet или messy bob — все из-за ее хаотичных прядей и легкости укладки. Многослойность добавляет объема, а непринужденный вид делает эту стрижку идеальной для тех, кто не хочет тратить время на ежедневную укладку. Максимум стиля с минимумом усилий!
ФРАНЦУЗСКИЙ БОБ
Элегантный, немного расслабленный боб длиной до скул или подбородка с небрежной челкой — идеальное воплощение французского шика. Великолепно смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Стиль, который не нуждается в объяснениях!
БИКСИ
Нечто среднее между бобом и пикси — бикси. Если хотите обновить образ, но не решаетесь на очень короткие волосы, это именно то, что надо. Легкая в уходе, модная и интересная стрижка, которая подходит любому типу волос.
Чтобы волосы всегда выглядели здоровыми и блестящими, важно правильно за ними ухаживать. Не забывайте наносить на влажные волосы маску, что поможет укрепить пряди, защитить их от ломкости и выгорания.
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