Короткие волосы сейчас в тренде — 5 стрижек, что стоит попробовать

Девушка стрижет себе волосы. Фото: Freepik

Новая прическа — это всегда крутой способ освежить образ и добавить уверенности. Если хочется перемен, но не знаете, что выбрать, вот подборка самых модных коротких стрижек, которые будут в тренде в 2025 году.

Эту подборку сделал Cosmopolitan Ukraine.

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МИКРОБОБ

Лаконичный и стильный боб длиной до подбородка — одна из главных причесок этого года. Простой в уходе, универсальный и подходит почти всем.

Микробоб. Фото из Instagram

ПИКСИ

Пикси акцентирует внимание на чертах лица, делает линию шеи изящнее, а еще позволяет играть со стилем: можно добавить текстуру или пригладить для эффекта "глянца". Если хочется идеального финиша, стоит попробовать стайлинговый крем Crème for Style от Oribe — он не утяжеляет волосы, сохраняя их подвижными и ухоженными.

Пикси. Фото из Instagram

SHORT SHAG

Эту прическу еще называют mini mullet или messy bob — все из-за ее хаотичных прядей и легкости укладки. Многослойность добавляет объема, а непринужденный вид делает эту стрижку идеальной для тех, кто не хочет тратить время на ежедневную укладку. Максимум стиля с минимумом усилий!

Short shag. Фото из Instagram

ФРАНЦУЗСКИЙ БОБ

Элегантный, немного расслабленный боб длиной до скул или подбородка с небрежной челкой — идеальное воплощение французского шика. Великолепно смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Стиль, который не нуждается в объяснениях!

Французский боб. Фото из Instagram

БИКСИ

Нечто среднее между бобом и пикси — бикси. Если хотите обновить образ, но не решаетесь на очень короткие волосы, это именно то, что надо. Легкая в уходе, модная и интересная стрижка, которая подходит любому типу волос.

Бикси. Фото из Instagram

Чтобы волосы всегда выглядели здоровыми и блестящими, важно правильно за ними ухаживать. Не забывайте наносить на влажные волосы маску, что поможет укрепить пряди, защитить их от ломкости и выгорания.

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