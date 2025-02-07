Коротке волосся зараз в тренді — 5 стрижок, які варто спробувати

Дівчина стриже собі волосся. Фото: Freepik

Нова зачіска — це завжди крутий спосіб освіжити образ і додати впевненості. Якщо хочеться змін, але не знаєте, що обрати, ось добірка наймодніших коротких стрижок, які будуть у тренді у 2025 році.

Цю добірку зробив Cosmopolitan Ukraine.

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МІКРОБОБ

Лаконічний і стильний боб довжиною до підборіддя — одна з головних зачісок цього року. Простий у догляді, універсальний і підходить майже всім.

Мікробоб. Фото з Instagram

ПІКСІ

Піксі акцентує увагу на рисах обличчя, робить лінію шиї витонченішою, а ще дозволяє гратися зі стилем: можна додати текстуру або пригладити для ефекту "глянцю". Якщо хочеться ідеального фінішу, варто спробувати стайлінговий крем Crème for Style від Oribe — він не обтяжує волосся, зберігаючи його рухливим і доглянутим.

Піксі. Фото з Instagram

SHORT SHAG

Цю зачіску ще називають mini mullet або messy bob — все через її хаотичні пасма та легкість укладання. Багатошаровість додає об’єму, а невимушений вигляд робить цю стрижку ідеальною для тих, хто не хоче витрачати час на щоденне укладання. Максимум стилю з мінімумом зусиль!

Short shag. Фото з Instagram

ФРАНЦУЗЬКИЙ БОБ

Елегантний, трохи розслаблений боб довжиною до вилиць або підборіддя з недбалим чубчиком — ідеальне втілення французького шику. Чудовий має вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі. Стиль, який не потребує пояснень!

Французький боб. Фото з Instagram

БІКСІ

Щось середнє між бобом і піксі — біксі. Якщо хочете оновити образ, але не наважуєтеся на дуже коротке волосся, це саме те, що треба. Легка у догляді, модна і цікава стрижка, яка підходить будь-якому типу волосся.

Біксі. Фото з Instagram

Щоб волосся завжди мало здоровий і блискучий вигляд, важливо правильно за ним доглядати. Не забувайте наносити на вологе волосся маску, що допоможе зміцнити пасма, захистити їх від ламкості і вигоряння.

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