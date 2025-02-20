Пенсии по инвалидности в 2025 — заставят ли вернуть деньги после повторного осмотра

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы, которые имеют инвалидность, переживают, не заставят ли их возвращать средства государству. Эти опасения возникли из-за того, что пенсии по инвалидности были автоматически продлены во время военного положения. Однако после повторного осмотра инвалидность может не подтвердиться. Поэтому возникает вопрос, не будут ли у человека требовать вернуть уже выплаченные деньги.

Разобраться в этом вопросе гражданам помогли на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Как действуют правила продления выплат

Автоматическое продление пенсий во время военного положения предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV от 9 июля 2003 года. Выплаты продолжаются для всех, кто не может пройти повторный осмотр из-за войны или других обстоятельств.

Если срок повторного осмотра приходится на период военного положения или чрезвычайного положения, выплата пенсии продлевается еще на шесть месяцев после завершения этих обстоятельств. Для военнослужащих пенсия выплачивается на весь срок службы.

Нужно ли возвращать средства в 2025 году

Если после повторного осмотра установят, что инвалидность не подтверждена или определена другая группа, размер пенсии пересматривается со следующего месяца после получения заключения.

Однако, Пенсионный фонд не имеет права взимать уже выплаченные средства за период до получения заключения. Пенсионеры не несут ответственности за ситуацию, когда повторный осмотр не был проведен из-за военных действий или других обстоятельств.

Эти правила распространяются исключительно на пенсионеров, получающих выплаты по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Таким образом, возврат излишне выплаченных средств пенсии по инвалидности во время военного положения не требуется.

Ранее мы писали, что граждане Украины, которым установили группу инвалидности, имеют право на дополнительную государственную поддержку. Эти льготы охватывают основные сферы жизни, что помогает снизить расходы на лечение, проезд и обучение.

Также мы рассказывали, что требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постепенно ужесточаются. С 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь минимум 32 года стажа. Однако для лиц с инвалидностью действуют отдельные условия.