Пенсії по інвалідності у 2025 — чи змусять повернути гроші після повторного огляду

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українці, які мають інвалідність, переймаються, чи не змусять їх повертати кошти державі. Ці побоювання виникли через те, що пенсії по інвалідності були автоматично продовжені під час воєнного стану. Однак після повторного огляду інвалідність може не підтвердитись. Тож виникає питання, чи не будуть у людини вимагати повернути вже виплачені гроші.

Розібратись у цьому питанні громадянам допомогли на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Читайте також:

Як діють правила продовження виплат

Автоматичне продовження пенсій під час воєнного стану передбачено Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV від 9 липня 2003 року. Виплати продовжуються для всіх, хто не може пройти повторний огляд через війну або інші обставини.

Якщо строк повторного огляду припадає на період воєнного стану або надзвичайного стану, виплата пенсії продовжується ще на шість місяців після завершення цих обставин. Для військовослужбовців пенсія виплачується на весь термін служби.

Чи потрібно повертати кошти у 2025 році

Якщо після повторного огляду встановлять, що інвалідність не підтверджена або визначена інша група, розмір пенсії переглядається з наступного місяця після отримання висновку.

Однак Пенсійний фонд не має права стягувати вже виплачені кошти за період до отримання висновку. Пенсіонери не несуть відповідальності за ситуацію, коли повторний огляд не був проведений через воєнні дії чи інші обставини.

Ці правила поширюються виключно на пенсіонерів, які отримують виплати за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Таким чином, повернення зайво виплачених коштів пенсії по інвалідності під час воєнного стану не вимагається.

Раніше ми писали, що громадяни України, яким встановили групу інвалідності, мають право на додаткову державну підтримку. Ці пільги охоплюють основні сфери життя, що допомагає знизити витрати на лікування, проїзд і навчання.

Також ми розповідали, що вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні поступово посилюються. З 2025 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати мінімум 32 роки стажу. Проте для осіб з інвалідністю діють окремі умови.