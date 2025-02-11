Бесплатное КТ и МРТ для украинцев — где и как это сделать

Пациенту делают магнитно-резонансную томографию. Фото: Pexels

Украинцы могут сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографию бесплатно, поскольку эти услуги покрывает Программа медицинских гарантий. Для этого нужно получить направление от врача.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины во вторник, 11 февраля.

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Нужно ли платить за КТ или МРТ

Обследование КТ и МРТ входят в пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Решение о направлении на обследование принимает врач. НСЗУ платит медучреждению за одно обследование:

магнитно-резонансная томография — 685,1 грн;

компьютерная томография с контрастированием — 1216,75 грн;

компьютерная томография без контрастирования — 542,5 грн.

"Сделать КТ или МРТ бесплатно можно в медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ на указанный пакет по классу "Инструментальная диагностика", — объясняют в Минздраве.

Сообщение НСЗУ. Фото: скриншот

Как найти заведение, где делают КТ или МРТ

Найти медицинское учреждение, где делают компьютерную и магнитно-резонансную томографию, можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77. Кроме того, можно воспользоваться электронной картой мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий.

Чтобы самостоятельно найти медучреждение, где проводят КТ или МРТ, нужно:

на сайте НСЗУ в разделе "Е-данные" / "Аналитические панели (Дашборды)" перейти к Электронной карте мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий;

выбрать слева от карты вкладку "Код услуги направления";

в поле "Название услуги" нужно ввести вводить код из направления, если нет кода — ввести полное название (например, компьютерная томография грудной клетки);

под полем ввода появится перечень услуг — выбрать нужную;

на карте рядом и в таблице снизу появятся заведения, в которых делают нужное обследование;

необходимо позвонить в медицинское учреждение и записаться для получения услуги.

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