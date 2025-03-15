Когда преподаватель не может оформить отсрочку от мобилизации — документы для ТЦК

Преподаватель без ученой степени — какие документы подать в ТЦК
Преподаватель высшего учебного заведения имеет право на отсрочку только тогда, когда он имеет научную степень. Без ученой степени он может рассчитывать только на бронирование на работе, поэтому никаких документов в ТЦК в такой ситуации нести не надо.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Кончак.
Отсрочка для преподавателя — важное условие
Те военнообязанные граждане, которые работают преподавателями в высших и предвысших учебных заведениях, имеют право на отсрочку от мобилизации.
Но для этого требуется соблюдение важного требования — преподаватель должен иметь научную степень.
"Вы работаете преподавателем в университете, то есть в учреждении высшего образования, и у вас нет ученой степени — значит отсрочку вам не предоставят", — подчеркнул адвокат Дмитрий Кончак.
Надо ли преподавателю без ученой степени идти в ТЦК
Юрист пояснил, что в таком случае существует другой вариант избежания мобилизации.
"Единственный вариант — получить не отсрочку, а бронирование (если это вообще возможно в вашем университете)", — отметил Кончак.
Но, добавил он, бронированием занимается предприятие, поэтому в такой ситуации преподавателю не нужно нести в ТЦК никаких документов.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать учителя, который имеет право на отсрочку.
Добавим, мы сообщали о том, действует ли отсрочка для педагогов во время каникул.
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