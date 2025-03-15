Когда преподаватель не может оформить отсрочку от мобилизации — документы для ТЦК

Преподаватель на занятии. Фото: КНУ им. Шевченко

Преподаватель высшего учебного заведения имеет право на отсрочку только тогда, когда он имеет научную степень. Без ученой степени он может рассчитывать только на бронирование на работе, поэтому никаких документов в ТЦК в такой ситуации нести не надо.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Кончак.

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Отсрочка для преподавателя — важное условие

Те военнообязанные граждане, которые работают преподавателями в высших и предвысших учебных заведениях, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но для этого требуется соблюдение важного требования — преподаватель должен иметь научную степень.

"Вы работаете преподавателем в университете, то есть в учреждении высшего образования, и у вас нет ученой степени — значит отсрочку вам не предоставят", — подчеркнул адвокат Дмитрий Кончак.

Надо ли преподавателю без ученой степени идти в ТЦК

Юрист пояснил, что в таком случае существует другой вариант избежания мобилизации.

"Единственный вариант — получить не отсрочку, а бронирование (если это вообще возможно в вашем университете)", — отметил Кончак.

Но, добавил он, бронированием занимается предприятие, поэтому в такой ситуации преподавателю не нужно нести в ТЦК никаких документов.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать учителя, который имеет право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, действует ли отсрочка для педагогов во время каникул.