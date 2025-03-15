Коли викладач не може оформити відстрочку від мобілізації - документи для ТЦК

Викладач на занятті. Фото: КНУ ім. Шевченка

Викладач вищого навчального закладу має право на відстрочку тільки тоді, коли він має науковий ступінь. Без наукового ступеню він може розраховувати лише на бронювання на роботі, тож жодних документів до ТЦК у такій ситуації нести не треба.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Кончак.

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Відстрочка для викладача — важлива умова

Ті військовозобов’язані громадяни, які працюють викладачами у вищих та передвищих навчальних закладах, мають право на відстрочку від мобілізації.

Але для цього потрібне дотримання важливої вимоги — викладач повинен мати науковий ступінь.

"Ви працюєте викладачем в університеті, тобто в закладі вищої освіти, і у вас немає наукового ступеня - отже відстрочку вам не нададуть", — підкреслив адвокат Дмитро Кончак.

Чи треба викладачу без наукового ступеню йти до ТЦК

Юрист пояснив, що у такому випадку існує інший варіант уникнення мобілізації.

"Єдиний варіант — отримати не відстрочку, а бронювання (якщо це взагалі можливо в вашому університеті)", — зазначив Кончак.

Але, додав він, бронюванням займається підприємство, тож у такій ситуації викладачу не потрібно нести до ТЦК жодних документів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати вчителя, який має право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи діє відстрочка для педагогів під час канікул.